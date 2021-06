Neustadt

Der Verein Aktives Neustadt verfügt jetzt über einen hauptamtlichen Geschäftsführer. Michael Pix, der den Posten am Dienstag offiziell antrat, arbeitet bereits seit den Anfängen vor einem Jahr aktiv im Verein mit. Der 42-Jährige bringt als Vorstandsmitglied des Kreissportbundes Ostprignitz-Ruppin und der SG Elektronik Kyritz zudem einiges an organisatorischer Expertise mit.

Michael Pix ist neuer Geschäftsführer des Vereins Aktives Neustadt. Quelle: Verein Aktives Neustadt

Sein Arbeitsplan für Neustadt ist längst gut gefüllt. Für kommenden Sonnabend, den 19. Juni, steht das Sommerfest im Freibad auf dem Plan. Die Vereinsstützpunkte am Freibad und in der Bahnhofstraße müssen aufgebaut werden. Als weitere Projekte hat Aktives Neustadt derzeit unter anderem eine Skaterbahn für Jugendliche, einen Matschplatz für die jüngsten Besucher des Freibades, einen Wasserlehrpfad und einen Trimm-Dich-Pfad sowie den Ausbau des Wanderwegnetzes um die Stadt im Blick.

Aktives Neustadt sucht Partner in der Region

Auch die vom Verein angestrebte Vernetzung mit anderen Aktiven in der Region wird Michael Pix nachhaltig beschäftigen. „Der Anfang ist gemacht“, schätzt die Vorstandsvorsitzende Katrin Covic ein. „Wir konnten bereits die Voltis, den Feuerwehrverein und Schwarz-Rot Neustadt gewinnen, um das Familienfest im Freibad zu einem gemeinsamen Ereignis werden zu lassen.“ Weitere Partner habe man in den Kitas, im Mehrgenerationenhaus Kyritz, bei der evangelischen Kirchengemeinde und im Sozialpädagogen-Team der Neustädter Prinz-von-Homburg-Schule gefunden.

Am Sonnabend Familienfest im Freibad Der Verein Aktives Neustadt veranstaltet am Sonnabend, dem 19. Juni, von 13 bis 17 Uhr ein Familienfest im neu eröffneten Neustädter Freibad. Das Programm ist vor allem auf Spaß für die Jüngsten ausgerichtet. Zur Eröffnung sollen Wünsche-Ballons aufsteigen. Geplant sind außerdem Malen unter dem Motto „Unser Freibad“, Dosenwerfen, Torwandschießen, Riesenmikado, Glücksrad, Schminken, Wasserspiele und anderes mehr. Besucher zahlen den normalen Eintrittspreis für das Freibad. Die Versorgung mit Speisen und Getränken wird gewährleistet. Eine Maskenpflicht besteht im Freibad nicht, sofern auf Abstand geachtet wird. Auch Corona-Tests sind nicht notwendig. Allerdings setzen die Veranstalter auf eine Registrierung der Besucher – zum Beispiel mit der Luca-App.

Nachdem im Frühjahr noch viele Aktivitäten wegen der Corona-Pandemie auf Eis lagen, solle es ab Juli nun richtig losgehen, kündigt Katrin Covic an. Geplant seien beispielsweise eine „Wanderung mit offenen Augen“, ein Kurs für Erste Hilfe am Kind, Philosophie für Kinder, das Gestalten eines eigenen Kinderbuches und als nächsten Glanzpunkt in Zusammenarbeit mit dem Forstlehrgarten das Familienfest unter dem Motto „Wilder Westen“. Katrin Covic: „Die Termine dazu geben wir in der kommenden Woche bekannt.“

Ehrenamtliche Hilfe jederzeit willkommen

Derzeit kann der Geschäftsführer Michael Pix auf etwa 20 ehrenamtliche Unterstützer zugreifen. Weitere Helfer seien jederzeit willkommen, heißt es aus dem Verein. „Wir benötigen noch Unterstützung für die morgendliche und abendliche Schwimmbeckenreinigung und für Hausmeistertätigkeiten am Freibad“, nennt Katrin Covic Beispiele. „Auch möchten wir gern unser Rettungsschwimmer-Team erweitern, und wir freuen uns über Menschen, die Lust haben, sportliche oder kreative Kursangebote für unsere Vereinsmitglieder zu geben.“

Der Geschäftsführer Michael Pix steht unter 0152/29 07 29 47 sowie info@aktives-neustadt.de für Fragen rund um den Verein Aktives Neustadt zur Verfügung.

Von Alexander Beckmann