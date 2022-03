Verein Aktives Neustadt vermittelt erste Hilfe am Kind

Neustadt

Niemand will dauernd mit dem Schlimmsten rechnen. Aber kleinere und größere Unglücke kommen eben in der besten Familie vor. Und dann? „Erst mal Ruhe ­bewahren!“, rät Tobias Fritz. „Was passiert ist, ist passiert.“ Zum zweiten Mal begrüßte der Rettungssanitäter am Sonnabend Kursteilnehmer in Neustadt.

„Erste Hilfe am Kind“ hieß das Thema, dem er und Cathleen Merkel diesen Vormittag widmeten. Schon Ende Februar hatten die beiden ihrem vorwiegend jungen Publikum eine solche Einführung geboten und damit ein Vorhaben realisiert, das der Verein Aktives Neustadt seit seiner Gründung 2020 hegte, aber wegen Corona lange nicht umsetzen konnte. „Mein Herz schlägt für Kinder und ich war schon selbst in der Situation, helfen zu müssen“, erklärt Cathleen Merkel ihr Engagement.

Die Teilnehmer durften sich unter anderem am „Rautek-Rettungsgriff“ versuchen. Quelle: Alexander Beckmann

Neustädter vermittelten Theorie und Praxis der ersten Hilfe

Tobias Fritz brachte vor allem praktische Erfahrung aus seinem Beruf mit ein. Auch am Sonnabend lockerte er seinen Vortrag immer wieder mit eigenen Erlebnissen auf, ergänzte die Wissensvermittlung mit praktischen Übungen und Vorführungen. Gut vier Stunden hielt er sein Publikum so bei der Stange. Am Sinn besteht für ihn kein Zweifel: „Wann hat man sich denn überhaupt das letzte Mal mit erster Hilfe auseinandersetzen müssen?“

So schadete es nicht, einige Grundsätze in Erinnerung zu rufen: Ruhe bewahren, Überblick verschaffen, weiteres Unglück verhindern, professionelle Hilfe rufen und selbst eben erste Hilfe leisten. Die Besonderheiten, die dann eben bei Kindern vom Säugling bis zum Heranwachsenden zu beachten sind, füllten den Lehrgang spielend.

Verein Aktives Neustadt plant weitere Veranstaltungen

Michael Pix, Geschäftsführer des Vereins Aktives Neustadt, freute sich vor allem über das große Interesse der Neustädter an dem Kursangebot – trotz der Kursgebühr und dem mehrstündigen Zeitaufwand. „Wir haben eine Superresonanz.“ Beide bisherigen Termine seien mit jeweils zehn Teilnehmern voll ausgebucht gewesen. Eine Fortsetzung sei nicht ausgeschlossen, aber derzeit noch offen. „Es ist sonnabends nicht ganz einfach, weil so ein Rettungssanitäter ja auch seinen Schichtdienst hat.“

Was nicht bedeuten soll, dass im Verein nun Ruhe einkehrt. Schon für kommenden Sonnabend lädt er wieder ein: zur Müllsammelaktion. Von 9 bis etwa 11.30 Uhr werden sich die Vereinsmitglieder gemeinsam mit allen, die mithelfen wollen, am 19. März auf den Weg machen, um ihre Stadt vom Unrat der vergangenen Monate zu befreien. Treffpunkte sind am Freibad, am Vereinssitz in der Bahnhofstraße neben der Tankstelle und an der Kirche Köritz.

Vor einem Jahr hatte der Verein Aktives Neustadt erstmals zu einer Müllsammelaktion aufgerufen. Über 50 Menschen beteiligten sich daran. Quelle: Alexander Beckmann

Das mache man nun schon zum dritten Mal, erinnert sich Pix. „Im März 2021 haben wir angefangen. Da waren die Leute ganz heiß, weil sie endlich mal wieder raus durften.“ Zu tun gebe es sicherlich immer wieder etwas.

Online-Banking, Lesung, Frühlingsfest und mehr

Für Montag, den 21. März, plant der Verein in Kooperation mit der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin eine Informationsveranstaltung zum Online-Banking. „Da geht es darum zu zeigen, wie es funktioniert und welche Fehler man vermeiden sollte. Wir wollen da Ängste nehmen.“ Anmeldungen seien noch willkommen.

Am Freitag, dem 25. März, ab 19 Uhr, stellt Kristin Schindler aus Dreetz auf Einladung des Vereins im Landstallmeisterhaus ihren Roman „Gemeinsam“ vor. Auch dafür sind Anmeldungen möglich. Der Eintritt kostet 5 Euro. „Aufgrund der großen Nachfrage machen wir die Lesung schon zum zweiten Mal“, sagt Michael Pix.

Im April-Programm stehen das „Frühlingsfest der Kulturen“ am Vogelsang, ein Computerkurs für Senioren und der Tanz in den Mai. Im Mai und Juni folgen unter anderem eine Radtour, eine Baumpflanzaktion, die Saisoneröffnung im Freibad und ein Flohmarkt.

Anmeldungen zu Veranstaltungen unter 01522/9 07 29 47 oder info@aktives-neustadt.de. Mehr Informationen unter www.aktives-neustadt.de

Von Alexander Beckmann