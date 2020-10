Koppenbrück

Künstler in der ganzen Region gewährten am Wochenende beim „Tag des offenen Ateliers“ Einblicke in ihre Arbeit. Die Resonanz beim Publikum war offenbar gut.

Das kleine Koppenbrück (Gemeinde Zernitz-Lohm) jedenfalls bekommt nur selten so viele Besucher zu sehen. Auch Hobbymalerin Ute König, die dort ihr Atelier hat, zeigte sich überrascht. „Ich habe mich gefreut, dass trotz Corona Leute da waren.“ Immer wieder trafen kleine Grüppchen ein, um die Bilder der Neustädterin anzusehen und mit ihr ins Gespräch zu kommen.

Mit Leidenschaft für Ortsansichten

„Ich male eigentlich schon immer“, erzählt die 54-Jährige, die 2011 in Koppenbrück ihre „Galerie im Grünen“ einrichtete. Am Wochenende gab es dort viel Farbe zu sehen. Ute König bringt gerne Ortsansichten aus nah und fern zu Papier oder Leinwand. Darüber hinaus wagt sie sich per Aquarell, Acryl oder Mischtechnik bis ins Abstrakte vor. Ihre Bilder wirken dann mit gedeckter Farbigkeit organisch und empfinden natürlich entstehende Strukturen nach.

Neben Natur und Landschaft hat es Ute König auch das Abstrakte angetan. Quelle: Alexander Beckmann

Zu sehen und zu kaufen gab es am Wochenende aber auch Reproduktionen von Federzeichnungen mit Motiven aus der Region. „Das will ich eigentlich weitermachen. Es macht mir Spaß“, sagt Ute König, die mit ihrer Leidenschaft in der regionalen Gruppe „Fontanemalen“ aktiv ist. Ab 12. November stellt die Gruppe im Alten Gymnasium in Neuruppin aus.

Koppenbrücker Atelier auch sonst offen

In Koppenbrück hingen am Wochenende auch Aquarelle von Ute Königs Schwester Elke Kopf. Besucher sind dort nicht nur am „Tag des offenen Ateliers“, sondern auch Absprache das ganze Jahr über willkommen.

Terminvereinbarung unter ute.koenig@koenig-platen.fsoc.de

Von Alexander Beckmann