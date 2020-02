Ausnahmezustand in der Neustädter Schule

Neustadt

Zwei Wochen vor dem offiziellen ersten Spatenstich zur umfassenden Sanierung sieht das Schulgelände in der Neustädter Lindenstraße schon ganz klar nach Baustelle aus. Der nördliche Teil ist mit einem langen Bauzaun vom Rest abgetrennt. Der Boden ist zerwühlt und von Gräben durchfurcht. In Containern türmen sich Bauabfälle. Vor der Nordfassade erinnern nur noch ein paar umherliegende Stämme an die bisher dort stehenden Bäume.

An der Nordseite sind die Bäume verschwunden. Dort soll ein Anbau entstehen. Quelle: Alexander Beckmann

Auch im Haus wird intensiv gearbeitet. Schon vor den Ferien hatte die Schule einen Großteil der Klassenzimmer geräumt. Jetzt sind unter anderem Trockenbauer, Elektriker und Installateure am Werk. „Der Bereich, der zuerst gebaut wird, muss komplett vom anderen Teil isoliert werden“, erklärt Bauamtsleiter Wolfgang Burau von der Neustädter Amtsverwaltung.

„Demarkationslinie“ quer durchs Schulhaus

Türen und Durchgänge werden mit Trockenbauwänden verschlossen, elektrische Leitungen und Heizungsrohre getrennt. Derweil haben Arbeiter bereits mit dem Entkernen begonnen. Alles muss raus: Heizkörper, Türen, Fenster. Am Ende wird kaum mehr als der Rohbau bleiben.

Alles kommt raus – auch die Heizungsanlage. Die Arbeiten haben schon begonnen. Quelle: Alexander Beckmann

„Nächste Woche gehen wir dann auch in die Erde – immer unter Begleitung von Archäologen“, kündigt Wolfgang Burau an. An der Nordseite soll die Schule ja um einen Anbau ergänzt werden. Deshalb mussten da auch die Bäume weg.

Ausweichquartiere in ganz Neustadt

Apropos: nächste Woche. Am Montag sind die Ferien vorbei und das zweite Schulhalbjahr für die gut 700 Schüler beginnt. Schätzungsweise zwei Drittel des Hauptgebäudes sind dann aber Baustelle. Alle müssen also enger zusammenrücken. Seit Wochen wurden zudem Ausweichquartiere in der Stadt vorbereitet.

Als Übergangslösung wurden neue Klassenzimmer eingerichtet - unter anderem im Bürocontainer. Quelle: Alexander Beckmann

Am augenfälligsten ist der Bürocontainer auf dem Schulhof gleich neben dem Sporthaus des SV Schwarz-Rot. Zwei Unterrichtsräume stehen dort bereit. Auch das Sporthaus selbst wird als Klassenzimmer genutzt – ebenso wie der Turnraum der „kleinen Grundschule“, dazu Räume im Gebäude des Landesumweltamtes in der Bahnhofstraße oder auch in der T-Halle am Landgestüt.

Drei Jahre Ausnahmezustand

„Überall läuft das Einrichten auf Hochtouren“, versichert der Bauamtsleiter. „Von der Tafel über Tische und Stühle bis hin zum Papierkorb.“ Wolfgang Burau zeigt sich zuversichtlich: „Das wird alles so erledigt, dass der Unterricht am Montag möglichst reibungslos fortgesetzt werden kann.“

Elektriker und Installateure trennten die Baustelle vom noch genutzten Teil des Hauses ab. Quelle: Alexander Beckmann

Trotzdem dürfte das Lernen und Lehren an der Prinz-von-Homburg-Schule auf absehbare Zeit zur Herausforderung werden. Vieles wird sich einspielen, doch erst einmal herrscht jetzt definitiv so etwas wie ein Ausnahmezustand. „Das wird uns hier in den nächsten drei Jahren jeden Tag beschäftigen“, sagt der Bauamtsleiter und meint damit nicht allein das reine Baugeschehen.

Herausforderung auch für die Kommunen

Doch zu einer anderen Lösung sah sich das Amt Neustadt als Schulträger sowohl aus praktischen wie aus finanziellen Gründen außerstande. Immerhin 12 Millionen Euro sind derzeit für die lange überfällige Schulsanierung veranschlagt – und an dieser Summe wurde lange herumgerechnet. Die Kommunen des Amtes mussten dazu ihre letzten Reserven mobilisieren. Etwa die Hälfte des Betrages kommt zwar aus Fördertöpfen der EU und des Landes, trotzdem werden sich die Kommunen auf viele Jahre hinaus mit Krediten belasten.

Von Alexander Beckmann