Neustadt

Ungebetener Besuch zu nächtlicher Stunde in einem Gewerbegebiet bei Neustadt: Dort machten sich zwei Diebe in der Nacht zu Freitag an einer Arbeitsmaschine zu schaffen Ein Wachmann rief deswegen gegen 2.25 Uhr die Polizei.

Als die Beamten auf dem Gelände eintrafen, waren die beiden Täter verschwunden. Die Polizisten konnten sie auch in der näheren Umgebung nicht mehr finden.

Teile zum Abtransportieren bereitgelegt

Auf dem Betriebsgelände selbst wurden Fahrzeugteile gefunden. Die verhinderten Diebe hatten sie dort offenbar schon zum Abtransport bereitgelegt. Die Teile wurden aus vier Traktoren ausgebaut.

Polizei bittet um Hinweise

Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Wer Hinweise zu den Tätern hat, sollte sich bei der Polizeiinspektion in Neuruppin melden unter der Telefonnummer 03391/ 35 40.

Von MAZ-online