Neustadt

Das berüchtigte Homeschooling – es ist eines der Neuerscheinungen dieser Corona-Pandemie mit so vielen Begriffen, die kaum jemand mehr hören mag. Dabei war es bislang eine positiv besetzte Sache, seinem Kind zu Hause etwas beizubringen, mit ihm zu lernen und zu üben. Ohne Stress. Ohne Druck.

Nur wurde nun ein Muss daraus. Lesenlernen gehört dazu. Wie es erfolgreich funktionieren kann – auch in gewöhnlicheren Zeiten als diesen – erzählt Nina Alice Schuchardt aus ihrer ganz persönlichen Erfahrung. Zum Welttag des Buches am 23. April hat die junge Kinderbuchverlegerin aus dem Neustädter Dorf Neuroddahn acht entsprechende Tipps parat.

Im Lockdown Lesen gelernt

„Wer ein Verlagskind ist, hat es sicher nicht immer leicht, aber doch einen Vorteil: Überall und immer stehen und liegen wunderbare Bücher herum. Und wenn man schon die Eltern ins Homeoffice begleiten muss, dann gibt es dort wenigstens ein großes Regal voller Bilderbücher“, sagt die 32-Jährige: „So kam es, dass mein Kind im Lockdown zu Hause das Lesen lernte.“

Geholfen haben ihr und ihrer vor nicht allzulanger Zeit eingeschulten Tochter ein ABC-Plakat sowie verschiedene Materialien und Hefte zum selbstständigen Lernen, die die Schule bereitgestellt hatte – und eben vor allem die Bücher. „Das Wissen um die vielen fantastischen Geschichten zwischen den Buchdeckeln und ihre ständige Erreichbarkeit waren meinem Kind die besten Partner beim Lesenlernen“, sagt Nina Schuchardt. Einige ihrer Erfahrungen im täglichen Umgang mit dem Medium Buch hat sie in acht Punkten zusammengefasst.

1. Vorlesen

Die vertraute Nähe beim Vorlesen und die gemeinsame Zeit sind unheimlich wertvoll. Außerdem bereitet das Vorlesen Kindern den Weg, auf dem sie später selber entdecken können, dass das Lesen von Büchern Spaß macht. „Vorlesen schafft ein uneinholbares Startkapital für das Lesenlernen“ – zu diesem Fazit kommt die Vorlesestudie 2018 von Stiftung Lesen, Die Zeit und Deutsche-Bahn-Stiftung. Das Vorlesen wirke sprachfördernd, indem es den Wortschatz erweitert. Das Vorlesen sollte dabei auch nicht erst ab einem bestimmten Alter beginnen. Schon das gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern im Säuglingsalter legt Grundsteine.

2. Das eigene Lesen nicht verstecken

Wenn du selber liest und Bücher dir etwas bedeuten, darf dein Kind das auch gerne wissen. Vielleicht wird dein Kind fragen, was du da gerade liest oder warum das jetzt spannender für dich ist, als etwa Lego bauen oder Malen. Dann erzähle doch ein bisschen davon.

3. Bücher benutzen, nachschlagen, verschenken

Was machst du mit deinen Büchern? Zeige deinem Kind, dass Bücher mehr sind als nur Papier mit Farbe. Es stecken Geschichten und Infos drin und manchmal auch Zeichen besonderer Verbundenheit, wenn ich zum Beispiel ein bestimmtes Buch einer besonderen Person schenke. Sehr wichtig finde ich, Bücher als Sachbücher und Nachschlagewerke sichtbar zu machen und dafür auch den längeren Weg zum Regal zu gehen, statt ins Smartphone zu schauen. Dein Kind wird lernen, dass Bücher Gebrauchsgegenstände sind, die es benutzen darf und soll – und keine empfindsame Deko. Eben getreu dem Motto: Mann muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht.

4. Alte Bücher erreichbar halten

Es gibt immer wieder Momente, in denen es auch für größere Kinder schön ist, noch einmal in ihre alten Bilderbücher zu schauen und sich an diese ersten Geschichten zu erinnern. Diese alten, halb erinnerten Geschichten lassen sich auch von Leseanfängern und Anfängerinnen leichter lesen, weil die Erinnerung einen Teil der Lesearbeit abnehmen kann.

5. Selber auswählen lassen

Manche Kinder haben keine Lust zu lesen, weil sie bestimmte Bücher lesen sollen, die Erwachsene toll finden. Grundsätzlich gilt daher: Es gibt keine schlechte Lektüre, so lange das Kind an seiner eigenen Auswahl Interesse und Freude hat.

6. Vandalismus aushalten

Viele von uns können es nur sehr schwer aushalten, wenn in Büchern gemalt, geschrieben, Seiten geknickt oder gar eingerissen werden. Ich sehe so etwas inzwischen recht entspannt. Ich habe eingesehen, dass es kein Drama ist, eine gerissene Seite auch mal mit einem Stück Klebestreifen zu flicken. Denn der Gebrauchswert des Buches bleibt erhalten. Besonders das Malen in Büchern ist für Kinder eben auch ein Aneignungsprozess. Erklären lässt es sich dann so: „Bitte geh mit diesem Buch sehr vorsichtig um, denn es bedeutet mir sehr viel. Bitte schau es dir nur in Ruhe am Tisch an und lass die Stifte woanders liegen.“

7. Vorlesen – auch weiterhin

Dein Kind kann jetzt selber lesen? Wunderbar! Höre trotzdem nicht auf vorzulesen. Es ist immer noch schön, es sich mit einer vertrauten Person gemütlich zu machen und einer Geschichte zu lauschen. Es ist immer noch schön, gemeinsam der Liebe zu spannenden, schönen oder aufregenden Büchern zu frönen. Es wird immer noch den Wortschatz deines Kindes und vielleicht auch deinen eigenen erweitern. Und wenn ihr über das Gelesene sprecht, wird es auch euer reflektierendes Denken üben.

8. Vorlesen lassen und genießen

Irgendwann kann es sein, dass euch selbst vorgelesen wird. Bleibt geduldig und entspannt, wenn das am Anfang noch holprig klingt. Gerade zu Beginn müssen nicht alle Wörter beim lauten Lesen perfekt ausgesprochen sein. Wenn die ersten eigenen Wörter geschrieben werden – Lesen und Schreiben sind ja eng miteinander verknüpft –, muss auch nicht gleich die Rechtschreibung stimmen. Wichtiger ist es, die Konstruktion von Wörtern aus Lauten grundsätzlich kennenzulernen und die Handkoordination zu üben. Darum lieber erst mal weniger korrigieren und einen Fehler stehen lassen. Lehnt euch zurück und genießt die Zuwendung, die euch geschenkt wird – und wenn mal einer müde wird, könnt ihr euch in Zukunft mit dem Lesen abwechseln.

Alle acht Punkte sind ausführlicher auf Nina Schuchardts Internetseite www.eichhoernchenverlag.de beschrieben, ergänzt um zahlreiche Buchempfehlungen. Die junge Frau, die in Roddahn aufwuchs und nach ihrem Studium der Kunstgeschichte sowie klassischen und prähistorischen Archäologie in die Heimat zurückkehrte, gründete dort 2017 ihren Kinderbuchverlag. Sie ist spezialisiert auf Pappebücher. Dass Kinderbücher nicht gleich Kinderbücher sind, ist ihr Credo: In jedem steckt ein individueller künstlerischer Anspruch.

Schatzsuche mit Stationen in Bild und Text als Idee

„Nicht jedes Kind lernt so schnell und so begeistert lesen oder hat so eine große Freude am Eintauchen in Fantasiewelten, wie vielleicht sein Banknachbar oder ein Kind aus einem bücheraffinen Haushalt wie unserem. Das ist klar“, sagt Nina Schuchardt: „Trotzdem kann man Angebote schaffen, die den Interessen des Kindes entsprechen und nebenbei das Lesen fördern.“ Sie schlägt zum Beispiel eine Schatzsuche vor mit Hinweiszetteln, auf denen die Stationen in Bild und Text beschrieben werden.

„Wer Lesen kann, dem erschließt sich eine ganz neue Welt. Das zu erkennen ist fantastisch und auch eine große Motivation“, sagt die Kinderbuchverlegerin.

Der Welttag des Buches Der 23. April ist seit 1995 ein von der Unesco (Organisation der UN für Bildung, Wissenschaft und Kultur) weltweit eingerichteter Aktionstag, bei dem es um das geschriebene Wort geht, aber auch um das Thema Autorenrechte. Das Datum bezieht sich auf den Georgstag mit seiner katalanische Tradition, Rosen und Bücher zu verschenken. Für Deutschland startet auf der Internetseite www.welttag-des-buches.de um 11 Uhr ein Livestream. Bereits am 2. April wurde der Weltkinderbuchtag begangen. Dieser besteht seit 1967 und bezieht sich auf den Geburtstag von Hans Christian Andersen.

Von Matthias Anke