Wegen der Corona-Quarantäne in Neustadt fuhren am Montag deutlich weniger Fahrgäste mit dem Bus dorthin. Die Schüler, die sonst im Linienverkehr unterwegs sind, blieben zu Hause. Dorthin zurückgeschickt werden, musste kein Schüler, weil er von der Schulschließung in Neustadt nichts wusste.