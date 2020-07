Wusterhausen

Zehn Meter breit, einen Meter tief – wenn es doch bloß so einfach wäre. Flüsse wie die Dosse aber weisen eben mit jedem Schritt ganz andere Maße auf, und sie verändern sich Tag für Tag auch noch. Eine gute Vermessung schafft da Abhilfe auch in bestimmten zeitlichen Abständen. Das ist entsprechend aufwendig und dauert. Aktuell erfolgen die Arbeiten entlang des Flusses zwischen Wusterhausen.

Seitens des Landesamtes für Umwelt wird auf MAZ-Nachfrage genauer erklärt, was es mit den vielen Fachleuten in ihrer Leuchtkleidung derzeit auf sich hat. „Die Vermessungsarbeiten stehen in Zusammenhang mit einer erst kürzlich vom Landesamt für Umwelt beauftragten Vermessungsleistung an den Gewässern Dosse, Umfluter Dosse, Dosse-Jäglitz-Zuleiter und der Schwenze.“

Längs- und Querprofile der Gewässer werden erstellt

Abgesehen von der Schwenze als sogenanntes Gewässer II. Ordnung gehören die anderen zur I. Ordnung. Es sind also vorrangige Flüsse, die damit in der Hoheit des Landesumweltamtes liegen im Gegensatz etwa zu kleineren, meist landwirtschaftlich genutzten Gräben.

Dosse, Dosse-Umfluter, Dosse-Jäglitz-Zuleiter und Schwenze sollen quasi im Modell darstellbar werden. In der Fachsprache des Umweltamts wird es so erklärt: „Für die hydronumerische Modellierung dieses Gewässerabschnittes ist die terrestrische Aufnahme von Längs- und Querprofilen der Gewässer auf insgesamt etwa 22,2 Kilometern erforderlich.“

Neben der Dosse wird auch die Schwenze erfasst. Hier konnten Passanten die Arbeit der Fachleute von der B 5 aus gut beobachten. Quelle: Privat

Parallel dazu werden die genaue Lage, die Höhe und die Form von Deichen an der linken und an der rechten Seite der Dosse zwischen den Ortslagen Wusterhausen und Friedrichsbruch erfasst. Allein dieser Dosse-Abschnitt ist über 21 Kilometer lang. Am Umfluter, am Jäglitz-Zuleiter und an der Schwenze befinden sich keine Deiche.

„Mit den erhobenen Daten können unter anderem Wasserstände, Fließgeschwindigkeiten und -richtungen bei Hochwasserereignissen unterschiedlicher Ausprägung bestimmt werden“, sagt Behördensprecher Thomas Frey.

Die Vermessungsarbeiten werden voraussichtlich erst im Oktober abgeschlossen sein.

Wie steht es um das Hochwasserrisiko entlang der Dosse ?

Das Datenmaterial könnte zudem Eingang finden in öffentlich zugängliche Karten, mit denen sich die Menschen entlang der Flüsse ein Bild von möglichen Hochwassersituationen machen können. Vor fünf Jahren hatte das Umweltministerium in Potsdam auf diese Möglichkeit hingewiesen. Den Plänen ist auch das für die gesamte nordwestliche Region bisher errechnete Hochwasserrisiko entlang sämtlicher Gewässer zu entnehmen.

In der Region kam es zuletzt im Sommer 2013 zu einem bedeutsamen Hochwasserereignis, ausgehend vom Elbe-Havelsystem. Alle Polder im südwestlichen Teil des Landkreises Ostprignitz-Ruppin wurden damals geflutet, Straßen mussten gesperrt werden. Dosse-Wasser konnte nicht mehr abfließen und staute sich zurück.

Von Matthias Anke