Wie das kleine Kaufhaus in Breddin den Menschen aus der ganzen Region ans Herz wuchs

Breddin

Sie ist natürlich wieder schwach geworden. Nikola vergrößert den Einkauf seiner Oma Edda um die begehrte Tüte mit süßem Fruchtgummi. Lange drum bitten musste er nicht. Flugs gleitet sie in den Einkaufswagen.

Der vierjährige Steppke wohnt in Berlin und besucht gerade seine Großeltern. Das Einkaufen mit Oma im Breddiner Konsum-Kaufhaus ist eine lohnende Abwechslung. Auch Edda Winkelmann ist zufrieden. „Ich kriege hier alles, was ich zum Alltag brauche“, sagt die Frau aus Barenthin.

Stammkundin Edda Winkelmann aus Barenthin, hier mit Enkel Nikolas. Quelle: Wolfgang Hörmann

Der Hopser an ihrer Seite ist noch zu klein, um sich darüber Gedanken zu machen, dass ein richtiges „ Kaufhaus“ eigentlich mehr hermachen sollte, als dieses Gebäude mit dem bröckelnden Putz. Aber so hieß der Laden nun mal schon immer bei den Leuten.

Wegen der Pferde aus Berlin aufs Land nach Damerow gezogen

Andrea Schramm hat es dabei belassen. Sie wollte wohl der Tradition wegen keine neuen Moden, als sie vor drei Jahren die Versorgung übernahm.

Das Gebäude am Bahnhof hat schon bessere Tage gesehen. Kürzlich wechselte der Besitzer der Immobilie. Im Laden ist aber alles schick und kundenfreundlich. Quelle: Wolfgang Hörmann

Die ausgebildete Kauffrau ist vor 25 Jahren von Berlin nach Damerow gezogen. Der Ort in Sachsen-Anhalt, höchstens zwanzig Autominuten entfernt, erwies sich als Volltreffer. „Ich wollte weg aus der Großstadt. Es war hauptsächlich wegen der Pferde“, sagt die leidenschaftliche Reiterin, die für ihr Hobby beste Bedingungen fand.

Die Nähe zu den Kunden, der Schnack mit den Nachbarn

Entspannung findet sie aber nicht nur bei ihren Pferden, sondern auch bei ihren Bienen. Sie ist Imkerin. „Aber nur für den Hausgebrauch.“

Nur die Arbeit hielt sie noch lange in der Metropole. Dann bot sich tatsächlich die Chance, in Breddin Handel treiben zu können. Es war die langersehnte Erlösung von der unseligen täglichen Fahrerei. Dazu kam die Aussicht auf anderes kleines Glück – die Nähe zum Kunden, das persönliche Wort, der Schnack mit Nachbarn über dies und das. Landleben eben, familiärer als in Berlin.

Blick in den Verkaufsraum. Quelle: Wolfgang Hörmann

Hingucker ist dieser Küchenschrank. Mit Geschick aufgearbeitet, beherbergt er Bio-Lebensmittel. Quelle: Wolfgang Hörmann

Den Einheimischen fiel ein Stein vom Herzen, als sie hörten, dass ihnen eine weitere Schließung erspart bleiben würde. Schließlich hatten sie schon auf einiges verzichten müssen: In der Nachbarschaft des Kaufmannsladens gab es mal eine Apotheke. Lang, lang ist’s her. Nur die rote Schrift an der Hausfassade erinnert noch daran. Auch der Fleischer hat dicht gemacht. Und von der Filiale der Sparkasse ist nur der Geldautomat übrig geblieben.

Kunden auch aus Kötzlin und Stüdenitz

Andrea Schramm in ihrem Geschäft zwischen den vollen Regalen, dem frischen Gemüse, den Backwaren aus dem Ofen neben dem Postschalter und einem Regal voller Bücher ist der Spaß an der Arbeit anzumerken. Das merken auch die Kunden. „Hier ist alles in Ordnung. Was nicht da ist, wird herbeigeschafft und das bei netter Bedienung“, findet Christine Schirow aus dem nahen Kötzlin.

Auch der Stüdenitzer Herbert Heuer zählt zu den Stammkunden, die ihren Einkauf gern mal um ein Schwätzchen verlängern.

Verkäuferin seit 30 Jahren in Breddin dabei

Stammkraft im Laden ist Susanne Neumann. Die rechte Hand der Chefin wird schon bald zur Jubilarin. Im kommenden Jahr ist sie drei Jahrzehnte Verkäuferin in genau diesem Geschäft und hat hier schon einige Umbenennungen miterlebt – von „Frischemarkt Fritz“ über „Lebensmittelhandel Weiß“ bis zum „Konsum-Kaufhaus“.

Es ist zum Treffpunkt hauptsächlich älterer Kunden aus den kleinen Dörfern rund um das größere Breddin geworden. Sie kommen aber auch aus der Havelberger Region. Man schätzt den Service, zu dem ein Bringedienst gehört, für den sich Andrea Schramm selber Zeit nimmt.

Produkte aus der Region im Angebot

Zulieferer aus der Region bereichern das Angebot. Von Elke Semmler aus Stüdenitz kommen Kombucha (ein Teegetränk), Plätzchen und Marmelade. Gerhard Selle aus Lohm liefert Bienenhonig.

„Ich habe hier meinen Platz gefunden. Ich bin zufrieden damit, wie es jetzt läuft“, sagt die 49-Jährige. „Fast jedenfalls“. Die Corona-Malesche, das Tragen der Maske und die Tatsache, dass im Moment höchstens vier Kunden gleichzeitig einkaufen dürfen, sind Wermutstropfen im Becher. „Besonders an den Samstagen bilden sich Warteschlangen. Dann steigt der Druck. Aber damit werden wir auch fertig.“

Von Wolfgang Hörmann