Wie ein Solarpark die Sanierung der Dreetzer DDR-Turnhalle greifbar macht

Dreetz

Bislang ist es nicht viel mehr als ein Konzept, das die Gemeindevertreter von Dreetz bei ihrer jüngsten Sitzung auf den Weg brachten. Doch es wird die Grundlage bilden für eine jetzt angestrebte, komplette Sanierung der Turnhalle im Dorf.

Ursprünglich war allein die Erneuerung der verschlissenen Fenster dieses noch aus DDR-Zeiten stammenden, recht markanten Gebäudes vorgesehen. Stattdessen wird das Geld jetzt in das Nutzungskonzept investiert, um sich damit um Fördergeld aus dem Programm „Goldener Plan Brandenburg 2021 bis 2024“ zu bewerben.

Arbeitskreis beriet sich über die Möglichkeiten für Dreetz

„Mit der Turnhalle verfügt die Gemeinde Dreetz über ein Gebäude, welches noch durch den Vereinssport wie Fußball sowie durch kleinere Veranstaltungen in der Gemeinde genutzt wird“, heißt es in der entsprechenden Beschlussvorlage. Mit dem „Goldenen Plan“ stehe nun eine umfassende Sanierung in Aussicht. Denn neben den Fenstern müssten in den nächsten Jahren ohnehin die Giebelseiten, das Dach über dem Eingang und der Sanitärbereich erneuert werden.

Was die Dreetzer besonders hoffnungsvoll stimmt: Der notwendige Eigenanteil könnte dank der im Ort momentan aktiven Solarpakinvestoren aufgebracht werden. „Damit das sauber abläuft, könnte die Betreiberfirma das Geld als Spende dem Förderverein Dreetz zugute kommen lassen, der es wiederum in die Gemeinde einbringen könnte“, erklärte Babette Findeis. Sie gehörte zu einer Arbeitsgruppe, die sich mit den Solarparkinvestoren kürzlich darüber austauschte, inwiefern auch die Gemeinde Dreetz von dem Projekt profitieren könnte.

Für Dreetz entstehen im Idealfall keine Kosten

Der Vorentwurf des entsprechenden Bebauungsplans lag seit Jahresbeginn zur öffentlichen Einsicht aus. Demnach soll auf gut 76 Hektar derzeit landwirtschaftlich genutztem Pachtland etwa einen Kilometer westlich von Dreetz die Freiflächen-Photovoltaikanlage errichtet werden. Hinsichtlich der möglichen Spende wurde eine Beispielsumme von 120 000 Euro genannt.

Von einer angenommenen 75-prozentigen Förderung ausgehend, könnte damit eine bis zu knapp 500 000 Euro teure Hallensanierung bezahlt werden. „Das wäre dann finanziell gesehen ja eine Nullnummer für uns“, freute sich Gemeindevertreter Ulf Simon.

Auch in der Dreetzer Turnhalle aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie weiterhin kein Sport erlaubt. Quelle: Matthias Anke

Im Nutzungskonzept ist die Auslastung des Gebäudes zu beschreiben, „um damit Hand und Fuß für den Förderantrag zu haben“, sagte Bürgermeister Bernd Schindler. Doch eben mit Blick darauf gab er zu bedenken: „Ich bin skeptisch, weil die Halle dann ja auch eine intensive Nutzung haben muss.“ Gleichwohl aber erkannte er auch: „Ja, es ist schon richtig, wenn die Halle attraktiv und schick wird, lässt sie sich besser in der ganzen Region vermarkten.“

Darüber hinaus informierte Babette Findeis über weitere Möglichkeiten, wie Dreetz vom Solarparkprojekt profitieren könnte. „Der zukünftige Betreiber könnte einen Teil der Gemeindegrünpflege übernehmen“, sagte sie. Die Technik halte er für den Solarpark ohnehin vor.

Kriterienliste im Umgang mit neuen Solarparkvorhaben zurückgestellt

Und dann sei in Dreetz die „Übernahme des Winterdienstes bei einer Neuausschreibung“ denkbar. Denn auch diese Technik sei vonnöten, um die eigene Anlage im Winter frei von Schnee zu halten.

Allerdings: Eine vom Amt Neustadt zur Beschlussfassung vorgelegte Kriterienliste im Umgang mit künftigen Solarparkanfragen stellten die Gemeindevertreter zurück bis zur nächsten Sitzung. Wozu sie eine solche Liste beschließen sollen beziehungsweise wie verbindlich diese ist, erschien ihnen noch zu unklar. Denn die Liste gilt wohl nur als „Arbeitsgrundlage“ für die Verwaltung. Am Ende entscheide der Einzelfall über ihre Anwendung.

