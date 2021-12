Sieversdorf

Seinen Lieblingen, den Reptilien wie Zauneidechse und Co., kann es René Harsch derzeit nicht nachtun. Sie halten Winterruhe. Er sagt: „Ich habe jetzt mehr zu tun als im Sommer.“

Seit ihrer Gründung 2019 hat sich die Wildtierschule von René und Anne-Vidya Harsch in Sieversdorf ganz der wild lebenden Fauna, ihrem Schutz und der Vermittlung von Wissen über sie verschrieben. Ein wichtiges Standbein des kleinen Unternehmens ist dabei der Vertragsnaturschutz.

„Da gibt es ja verschiedene Varianten“, erklärt René Harsch. Ein Beispiel sei der Schäfer, der durch die Beweidung für den Erhalt von Kulturlandschaften in Schutzgebieten sorgt und dies vergütet bekommt.

Wildtierschule Sieversdorf liefert Expertenwissen

„Ich mache eher Biotop-Pflege“, sagt der Sieversdorfer. Da sei beispielsweise das Trockenrasen-Projekt am Gollenberg bei Stölln (Havelland). Das seltene Biotop stehe seit rund 20 Jahren unter Schutz, drohe aber inzwischen zuzuwachsen. „Der Bewuchs wird jetzt im Auftrag des Naturschutzfonds entfernt.“

René Harsch übernimmt dabei Beratung und Koordination – mit besonderem Augenmerk auf die Fauna. „Die Trockenrasenleute würden am liebsten alles bis aufs Gras entfernen. Ich gucke, dass ein bisschen Struktur für verschiedene Lebensräume bleibt.“

Vom Trockenrasen bis zum Zaunbau für Zauneidechsen

Ein paralleles Vorhaben, das jetzt während der Winterruhe umgesetzt werde, betreffe einen geplanten Solarpark bei Plänitz (Stadt Neustadt): ein Zaun für die Zauneidechsen. Die kommen trotz ihres Namens dort am Bahndamm der Berlin-Hamburger Strecke normalerweise auch gut ohne Zaun zurecht. „Aber sie sollen nicht auf die Baustelle laufen.“

Ihr Schutz ist eine typische Festlegung in Bebauungsplänen für derartige Vorhaben. René Harsch berät Bauherren und hilft in Zusammenarbeit mit den Naturschutzbehörden bei der Umsetzung von Auflagen. Seine Spezialität sind die heimischen Reptilien. „Die werden ja immer seltener.“

Wo man wilden Tieren ganz nahe kommen kann

Zu Hause in der Wildtierschule – im Prinzip eine Ausgründung der Sieversdorfer Filmtierschule – setzt sich das Engagement fort. Das Stichwort auf dem Gelände am Rande von Sieversdorf heißt Umweltbildung. „Wir zeigen hier Wildtiere und erzählen etwas über ihre Situation und über Schutzmöglichkeiten. Eigentlich hat nicht so viel verändert – außer dass wir keine Haustiere mehr zeigen und das Filmgeschäft für uns nur noch eine Nebenrolle spielt.“

Auch Storch Hugo hilft René Harsch beim Erklären der Tierwelt. Quelle: Alexander Beckmann

Besucher bekommen natürlich eine Reihe einheimischer Arten zu sehen. Erst in diesem Jahr entstand beispielsweise eine große Vogelvoliere. Momentan lebt dort Weißstorch Hugo. „Bei ihm erzähle ich immer was über intensive Landwirtschaft. Die Population nimmt ja auch in Brandenburg leider ab. Es ist immer weniger zum Fressen da.“

Vom Weißstorch bis zum sibirischen Tiger

Demnächst werden die beiden Kolkrabendamen Ruby und Corax die Voliere für „Ausflüge“ nutzen. Weitere Bewohner sind geplant. Grundsätzlich stammen alle aus Nachzuchten.

Für die Kolkraben der Wildtierschule gibt es bald noch mehr Platz. Quelle: Alexander Beckmann

Ein Stückchen weiter auf dem weitläufigen Gelände finden sich momentan ziemlich verschlafene Waschbären, umso aktivere asiatische Fischotter, Paviane und sogar Großkatzen aus Asien und Afrika. René Harsch ist überzeugt: „Der Schlüssel zu einem gesunden Öko-System sind die großen Beutegreifer.“ Und das seien nun einmal Großkatzen, Wölfe und Bären.

Exkursionen in die Dosse-Niederung geplant

„Der Plan ist, dass es in den Sommerferien wieder mit den Führungen losgeht“, sagt René Harsch. Neben der Information wolle man die persönliche Begegnung mit Tieren vermitteln. Dazu biete die Wildtierschule auch gern individuelle Arrangements an.

Spätestens in den Sommerferien können Besucher den Wildtieren wieder ganz nahe kommen. Quelle: Alexander Beckmann

„Außerdem wollen wir gern Exkursionen in die Schutzgebiete der Region veranstalten.“ Ziele wären die Dosse-Niederung bei Roddahn, der Gollenberg oder die Kyritz-Ruppiner Heide. „Demnächst wird es dazu konkrete Termine geben – möglichst schon ab Mai.“

www.wildtierschule-harsch.de

Von Alexander Beckmann