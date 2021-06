Wo die Sonne Wasser bringt: Breddiner baut in Afrika solarbetriebene Brunnen

Breddin

Solarparks sind allerorten Thema in Nordwestbrandenburg. In Breddin ist derzeit ein vergleichsweise überschaubares Projekt in Arbeit. Auf einer Fläche von nicht mal fünf Hektar sollen die Module entlang der Bahnlinie errichtet werden. Thema war das in der jüngsten Gemeindevertretersitzung.

Ihr Kopf ist der ehrenamtliche Bürgermeister Reinhard Neumann – und der kann noch ganz andere Neuigkeiten aus der Welt der Sonnenenergie berichten. Aus Afrika etwa, wo Brunnen dank dieser Technik heute selbst dort gebaut werden können, wo es keine Stromversorgung gibt.

Wochenlang in Westafrika festgesessen, als „Corona“ kam

Neumann, der ein 73 Jahre alter Elektromeister ist, errichtete kürzlich einen solchen Brunnen in Gambia. Dem Land hilft er seit vielen Jahren schon. 2020 saß er dort 75 Tage lang fest. Seinerzeit hatten wegen der gerade hereinbrechenden Corona-Pandemie weltweit Flughäfen dichtgemacht.

Nun war Neumann für den Bau des Brunnens mit solarbetriebener Pumpanlage für vier Wochen erneut dorthin geflogen, diesmal im Auftrag der Afrika-Fördergesellschaft „Ageda“ aus Berlin.

Beim Bau des Brunnens samt Wassertank. Die Pumpe wird mit Hilfe eines Solarmoduls betrieben. Quelle: privat

Die Corona-Lage empfand er dort als eine etwas entspanntere als in Deutschland. „Bei 35 Grad, wer weiß, vielleicht hat das Virus daher weniger Chancen als hier“, sagt Neumann: „Aber ja, Hygieneregeln gelten dort auch, Schulen sind zu und teilweise auch Gaststätten. Und die Urlauber sind weg, das schadet dem Land ziemlich.“ Neumann indes durfte als Handwerker einreisen.

Materialmangel in der Baubranche

„Eigentlich wollten wir zwei Brunnen bauen, wir haben aber nur einen geschafft.“ Grund: Materialknappheit in der Baubranche. „Die haben dort das gleiche Problem wie wir hier derzeit auch. Einfach mal so bestellen, ist bei bestimmten Dingen nicht mehr möglich. Bisher klappte das aber selbst in Gambia.“

Die solarbetriebene Wasserstation mit ihrem 3000-Liter-Tank für Wasser aus 25 Metern Tiefe versorgt jetzt eine Schule und knapp 100 Haushalte drumherum. „Da liegt natürlich nicht bis in jedes Haus eine Leitung.“

Elektromeister hält einst gespendete Technik in Schuss

Wie lange alles nun funktioniert, wer die Anlage einst warten wird – offen. Ziel sei es jedenfalls, dass die Menschen vor Ort sich darin ausbilden lassen. „Hilfe zur Selbsthilfe, wie man so schön sagt.“

So begann Neumanns Engagement in Afrika schließlich auch mal: 2007/08 war er Vorstandsmitglied der Kreishandwerkerschaft und Vorstandschef des Beruflichen Qualifizierungszentrums (BQZ) in Neuruppin. Hilfsgütertransporte erfolgten damals für die Modernisierung einer Schule. Es ist das Gambia-Technik-Trainingsinstitut für 2000 Schüler und Studenten. Sie lernen Ausbildungsberufe in der Kfz- und Elektrotechnik sowie Metall- und Holzverarbeitung. Mittlerweile sind es dort 7000 Studenten.

Für Neumann riss der Draht dorthin nicht ab. Er wartete und reparierte seither viel von der damals gespendeten Technik.

Von Matthias Anke