Wusterhausen/Dreetz

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin will jetzt an drei Orten die Trinkwasserschutzgebiete neu festsetzen. Neben Dabergotz sind auch die Einzugsgebiete der Wasserwerke von Wusterhausen und Dreetz betroffen. In Dreetz geht es um einen ­Bereich nordöstlich der Waldsiedlung. In Wusterhausen ist ein Areal etwa zwei Kilometer nördlich des Wasserwerkes betroffen.

Einsichtnahme in Neuruppin und Kampehl

In Vorbereitung werden Karten und Entwürfe von Montag, dem 3. August, bis Donnerstag, den 3. September, zur Einsichtnahme für jedermann ausgelegt: im Bau- und Umweltamt des Landkreises in der Neustädter Straße 14 in Neuruppin sowie beim Wasser- und Abwasserverband „ Dosse“ im Neustädter Gewerbegebiet Nord 21 bei Kampehl. Eine Terminvereinbarung ist erforderlich.

Voraussichtlich ab der kommenden Woche können die Pläne auch über die Website des Landkreises www.ostprignitz-ruppin.de abgerufen werden.

Die Verfahren laufen seit Jahren

Für Donnerstag, den 17. September, 13 Uhr, kündigt die Kreisverwaltung zudem einen Erörterungstermin im Raum 233 des Bau- und Umweltamtes an. Dort können dann Bürger, die fristgemäß Einwände gegen die Ausweisung der Schutzgebiete vorgebracht haben, Stellung nehmen und Fragen stellen.

Hintergrund der Neuausweisung der Schutzgebiete ist offenbar der Umstand, dass viele von ihnen noch auf rechtlichen Festlegungen aus DDR-Zeiten beruhen. Das soll nun seit einigen Jahren endlich an die geltenden Bestimmungen angepasst werden. „Dafür braucht man auch die planerischen Zuarbeiten und hydrogeologischen Gutachten. Wir allein haben ja schon zehn Wasserwerke“, erklärt die Verbandsvorsteherin des Wasser- und Abwasserverbandes „ Dosse“ Claudia Hacke die Langwierigkeit des Prozesses.

Von Alexander Beckmann