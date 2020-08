Wusterhausen/Neustadt

Die Astrid-Lindgren-Grundschule in Wusterhausen hat in diesem Jahr 42 Einschüler für ihre vier Flex-Klassen. Sie haben sich mittlerweile als Schulform im Unterstufenbereich bewährt. Bei der flexiblen Schuleingangsphase (Flex) werden jahrgangsübergreifende Gruppen eingerichtet, die die Kenntnisse und Fertigkeiten der Klassen 1 und 2 vermitteln und in der die Schüler mindestens ein Jahr, maximal drei Jahre verbleiben.

„Das hat sich bei uns bewährt. Die Kinder lernen voneinander. Natürlich wird auch spezifisch unterrichtet“, sagt Schulleiterin Birgit Kusche. Die Älteren bekommen also nun neue Lernanfänger zugeordnet.

Einschulung wird in der Dosse-Halle gefeiert

Was Thomas Leipold, Stellvertreter der Schulleiterin, als „von der Zahl her guten Durchschnitt“ bezeichnet, liegt allerdings leicht unter dem Niveau aus dem vergangenen August. Da begann in Wusterhausen für 49 Ranzenträger der nächste Lebensabschnitt.

Der kommende Sonnabend ist nun für die „Neuen“ ihr großer Tag. Die Einschulung findet in der Dosse-Halle statt. Das geschieht im Stundenabstand in vier Etappen. Beginn ist um 8.30 Uhr. Jeder Schultütenbesitzer darf sechs Begleiter mitbringen.

Maskenpflicht im Schulgebäude

Der Schulstart am kommenden Montag, 10. August, soll sich für alle rund 270 Schüler nach Corona-bedingten Ausfällen im Frühjahr, inklusive schleppendem Neustart vor den Sommerferien, wieder nach gewohntem Muster vollziehen. Auf Einschränkungen kann dabei aber nicht verzichtet werden.

Im Schulgebäude und in den Pausen müssen Gesichtsmasken getragen werden. Während des Unterrichts entfällt dies. Es gibt einen Sicherheitsabstand von anderthalb Metern zum Lehrertisch.

Klassenräume sind sparsamer möbliert

Die Sitzordnung wird so sein, dass die Schüler keine Gegenüber haben. „Ansonsten gehen wir wieder zum Regelbetrieb über“, so Thomas Leipold. Das bedingte in Wusterhausen, dass die wegen Abstandshaltung vorübergehende „sparsame Möblierung“ in den Klassenräumen wieder vervollständigt wurde.

Neustädter feiern Einschulung in der Aula

Auch beim Dosse-Nachbarn in der Neustädter Prinz-von-Homburg-Schule laufen die letzten Vorbereitungen auf das neue Schuljahr. Die Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe nimmt am Samstag 30 Abc-Schützen in ihren Grundschulteil auf. Die Feier dazu findet in der großen Aula statt. Da es zwei Klassen geben wird, geschieht es ebenfalls in kleineren Gruppen und in zwei Durchgängen. Die Hauptpersonen dürfen jeweils fünf Begleiter dabei haben.

Neben der Schulleitung werden auch der Hort, die Kindertagesstätte und natürlich die künftigen Klassenlehrer die kleinsten Schülerinnen und Schülern in ihren Festtag begleiten.

Von Wolfgang Hörmann