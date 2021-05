Wusterhausen und Neustadt: Keiner will die Schinderbrücke 

Wusterhausen

Mit dem Haupt- und Finanzausschuss hat sich nun auch das dritte Gremium der Wusterhausener Gemeindevertretung gegen eine kostenlose Übernahme der sogenannten „Schinderbrücke“ von der Stadt Neustadt ausgesprochen.

Zuvor war es in den Ausschüssen für Bauen und Ordnung beziehungsweise Wirtschaft und Tourismus ebenso ausgegangen. Damit gilt als unwahrscheinlich, dass sich in der Sitzung aller Gemeindevertreter am 11. Mai eine Mehrheit findet, die das Traditionsbauwerk haben will.

Hohe Brücke über die Dosse wohl nicht mehr zu retten

Die „Hohe Brücke“ über die Dosse, wie sie korrekt heißt, ist wohl nicht mehr zu retten. Erbaut in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, verhalf sie Ausflüglern zu schönen Erlebnissen in der Natur und Landwirten, ihre Heuernten einzufahren.

Bis in die 1950er Jahre gab es Wanderwege in Richtung Plänitz. Sie wurden reichlich genutzt, woran sich nur noch die alten Wusterhausener erinnern können.

Hoppla! Weiter geht's nicht - jedenfalls motorisiert. Quelle: Wolfgang Hörmann

Jahrzehnte später verfallen, ließ sie Neustadts Amtsdirektor Edmund Bublitz – wenngleich in der Wusterhausener Gemarkung – 1998 mit Hilfe der Bundeswehr wieder aufbauen. Schon damals war das Bauwerk lediglich ein Prestigeobjekt, weil es Wanderwege längst nicht mehr gab und sich keiner fand, der willens oder bemüht war, sie wieder anzulegen.

Auch Neustadt hatte keine Verwendung. Am dortigen Amt blieben allerdings die Kosten für Sicherung und Reparaturen hängen. Nutzlos und zu teuer – diesem Zustand wollen die Verantwortlichen aus der Pferdestadt nun ein Ende setzen. Vor einem geplanten Abriss 2022 boten sie aber den Dossenachbarn die Brücke als Geschenk an. Doch die wollen es nicht.

Neustadt wollte Brücke verschenken

Dabei unternahm der jetzige Baulastträger noch einen Zusatzversuch, den Deal schmackhaft zu machen. Mit Schreiben vom 14. April teilte er mit, er wolle die geplanten Abrisskosten in Höhe von 8000 Euro bei Übertragung des Bauwerks den Wusterhausenern zur Verfügung stellen.

Gebracht hat es bisher nichts. Alle sieben Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses sagten Nein, womit der Gemeindevertretung keine Beschlussempfehlung vorliegt.

Wusterhausen will die Brücke nicht haben – wirklich?

Allerdings klang dieses „Nein“ nicht so kategorisch, wie es die Eindeutigkeit des Vetos vermuten lässt. In der Diskussion gab es von Gemeindevertretern aus mehreren Fraktionen Bekenntnisse, dass sie nach Veröffentlichungen in der MAZ von Bürgern angesprochen worden seien, die es begrüßen würden, wenn eine Überquerung des Gewässers wenigstens per pedes möglich bliebe. Man sehe sich allerdings nicht in der Lage, dieser Alternative unter den jetzigen Bedingungen zuzustimmen.

Hohe Brücke: Angst vor den Unterhaltungskosten

Dagegen stünden der fragwürdige bauliche Zustand der Brücke und die Unterhaltungskosten. Es fehlten außerdem ein Gestattungsvertrag über die Nutzung landeseigener Grundstücke in der Feldmark. Zudem sei die wasserrechtliche Genehmigung 2008 erloschen und nicht erneuert worden. Desweiteren gebe es kein Bauwerksbuch, in dem vorgeschriebene Brückenprüfungen zu dokumentieren sind.

Wären die juristischen Voraussetzungen gegeben, hätte man wohl ernsthaft verhandeln können. Aber auch wirklich wollen? Als im Ausschuss die Abstimmung mit siebenmal „Dagegen“ gelaufen war, kam der Vorschlag, dass die Verwaltungen noch einmal miteinander reden sollten. Dem stimmten alle zu.

Von Wolfgang Hörmann