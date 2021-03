Zernitz

Der Umbau des Zernitzer Sporthauses wird etwas später beginnen, als erhofft. Als im vergangenen November der Fördermittelbescheid des Europäischen Landwirtschaftsfonds vorlag, war das Amt Neustadt noch vom Start im März ausgegangen. Doch aktuell steht erst einmal die Ausschreibung der ersten Bau­lose an. „Baustart soll dann im Juni sein“, sagt Bauamtsleiter Wolfgang Burau.

Der seit Jahren vorbereitete Um- und Ausbau ist mit erwarteten Kosten von rund 380.000 Euro in diesem Jahr das größte Investitionsprojekt der Gemeinde Zernitz-Lohm. Dreiviertel der Bausumme kommen von der EU.

Zernitz bekommt rundum bessere Bedingungen

Das knapp 50 Jahre alte Gebäude weist einige Defizite auf, die beseitigt werden sollen. Statt des undichten Flachdaches wird ein Dachstuhl mit Trapezblechen Schutz vorm Regen bieten. Hinzu kommt ein Anbau, der das Haus um einen zusätzlichen Umkleideraum ergänzt. Die Sanitäranlagen werden ebenso erneuert, wie Fenster und Heizungsanlage. Ein Anschluss an die Kanalisation ersetzt die bisherige Sammelgrube. Die Fassade erhält eine Wärmedämmung. Eine überdachte und gepflasterte Terrasse komplettiert das Ganze.

Einer der Gründe für die dreimonatige Verzögerung ist offenbar die Heizung. „Wir wollen da ja einen Gasanschluss hinlegen“, sagt die Zernitz-Lohmer Bürgermeisterin Sigrid Schumacher. „Da hakt es noch.“ Derzeit ende die Gasleitung an den letzten Häusern von Zernitz. Einige hundert Meter wären zu überbrücken.

Kindergarten muss ebenfalls noch warten

Nicht nur der Neustädter Bauverwaltung steht noch Arbeit bevor. Auch im Dorf selbst muss man sich vorbereiten. „Wir wollen auch noch klären, welche Eigenleistungen der Verein machen kann“, sagt die Bürgermeisterin. Dabei geht es nicht nur um das Können, sondern eben auch um die Abstimmung mit der Bauplanung. So oder so muss das Projekt bis Ende des Jahres abgerechnet sein.

Neben dem Sporthaus steht die Zernitzer Kita für dieses Jahr im Investitionsplan der Gemeinde. Auch für sie hatte es im November einen Fördermittelbescheid mit Aussicht auf einen Baubeginn im März gegeben. Ausgaben von 220.000 Euro sind geplant – ebenfalls mit einer 75-prozentigen Förderung. Dafür will Zernitz-Lohm die Waschräume sanieren sowie mehrere Gruppen- und Gemeinschaftsräume mit neuen Decken, Wänden und Fußböden samt Schallschutz ausstatten lassen. Zudem sollen historische Türen aufgearbeitet und Elektroinstallationen erneuert werden.

Kita-Küche zur Not auf eigene Rechnung

Dafür braucht es offenbar noch weitere Vorbereitungen. „Wir betrachten das von der Planungsseite her noch mal neu“, sagt Bauamtsleiter Wolfgang Burau auf Nachfrage. „Wir haben ja im Amt drei Kitas in dem Förderprogramm.“ Immerhin sei für die Umsetzung bis Ende 2022 Zeit.

Bürgermeisterin Sigrid Schumacher denkt schon weiter. In der Kita-Küche seien Wasser- und Abwasserleitungen neu zu verlegen. „Das wäre für mich das Erste. Zur Not machen wir das ohne Fördermittel.“ Das ginge auf jeden Fall am schnellsten.

Von Alexander Beckmann