Bürgerhaus Lohm: Extra-Rabatt für Feuerwehrleute

Das Amt Neustadt hat die Nutzungsentgelte für das Bürger- und Vereinshaus Lohm neu kalkuliert und schlägt nun vor, eine neue Satzung zu verabschiedet. Den Gemeindevertretern verschlug es beinahe den Atem, als sie sahen, dass sich für einige Nutzungen die Miete verdoppeln würde.

So hatte das Amt vorgeschlagen, im Winterhalbjahr für private Feiern ortsansässiger Familien 150 Euro pro Tag zu nehmen. Das stieß auf viel Unverständnis seitens der Gemeindevertreter.

Bürgerhaus soll dem Gemeinwohl dienen

„Wenn ich die Kalkulation sehe, frage ich mich, wer sich denn dann überhaupt noch da einmietet“, sagte Stephan Srugies Ähnlich sah es Dietmar Miehlke: „Die Räume sind für das Gemeinwohl gedacht und als Begegnungsstätte. Da denke ich, das sollten wir sponsoren. Ich bin dafür, die alte Variante beizubehalten.“

Grundsätzlich bestand unter den Anwesenden sehr schnell Einigkeit darin, dass die vorgeschlagenen Entgelte unverhältnismäßig hoch seien. Gleichzeitig müsse man aber bedenken, dass „besonders für private Zwecke die öffentlichen Räume kein günstiger Kneipenersatz sein dürfen“, wie Andreas Heidrich sagte. „Das, was in Zernitz und Lohm entstanden ist, muss sich nicht verstecken. Für private Zwecke und Feierlichkeiten muss man ein bisschen Geld nehmen“, so Heidrich weiter.

Ortsansässige zahlen weniger, Ortsfremde mehr

So kamen die Gemeindevertreter schließlich überein, dass ortsansässige Vereine weiterhin 30 Euro am Tag zahlen, wohingegen für auswärtige Vereine künftig 80 Euro am Tag fällig werden. Unverändert bleiben die Preise auch für private Feiern ortsansässiger Familien oder anderer Veranstalter. Im Winterhalbjahr müssen dafür 80 Euro am Tag, und im Sommerhalbjahr 60 Euro am Tag gezahlt werden.

Die Feuerwehr ist ein starker Partner für die Dorfgemeinschaft. Hier Ortswehrführer Tino Sachs und seine Stellvertreterin Susann Heller. Quelle: Renate Zunke

Besonderen Rabatt gibt es, wenn Feuerwehrleute die gemeindeeigenen Zernitzer oder Lohmer Räume privat nutzen möchten. Sie sollen künftig 30 Euro statt der bisher fälligen 80 Euro am Tag zahlen.

Dieses Privileg ist Bürgermeisterin Sigrid Schumacher persönlich sehr wichtig: „Das liegt mir sehr am Herzen, schließlich erfährt die Gemeinde so viel Unterstützung durch die Feuerwehr.“ Bei größeren Feierlichkeiten und der Mitnutzung des jeweils zweiten Raumes, müssen 45 Euro aufgeschlagen werden.

In einem Jahr werden die Preise für das Bürgerhaus noch einmal überprüft

Wie sich die Anzahl der Vermietungen auf die nun zwei zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten auswirkt, werde die Zukunft zeigen. „Wir müssen in einem Jahr schauen, wie sich das entwickelt hat und uns dann vielleicht noch mal zusammensetzen und über die Preise reden.“, so die Bürgermeisterin.

Die für das Bürgerhaus Lohm vorliegenden Zahlen der letzten Jahre zeigen deutlich: Die bezahlten Veranstaltungen sind rückläufig bei gestiegenen Kosten. Gab es im Jahr 2014 noch Einnahmen aus 41 Vermietungen, sind die bezahlten Veranstaltungen in den Jahren 2018 und 2019 auf jeweils 25 zurückgegangen.

Die Bürgermeisterin von Zernitz-Lohm, Sigrid Schumacher. Quelle: Andreas Vogel

Die finanziellen Aufwendungen der Räume stiegen für das Jahr 2019 durch die Umrüstung der Heizungsanlage auf 23500 Euro, so dass sich eine Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben von knapp 21000 Euro zum Jahresende ergibt. Aber auch in früheren Jahren mit mehr Vermietungen musste die Gemeinde durchschnittlich 7000 Euro im Jahr zuschießen, um die anfallenden Kosten zu decken.

„Dass die Gemeindehäuser ein Zuschussgeschäft für uns Gemeinden sind, wissen wir alle. Aber wir alle wollten auch ein Bürgerhaus, da müssen wir auch für aufkommen.“

