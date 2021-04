Lohm

Flagge zeigen! Dass das mit so viel Aufwand verbunden sein würde, damit hatten die Gemeindevertreter von Zernitz-Lohm nicht gerechnet. Erst vor wenigen Tagen konnten sie ihren Weg zur eigenen Gemeindeflagge mit einem Beschluss vollenden. Nun verfügt die Gemeinde ganz offiziell über ein amtlich genehmigtes und für die textile Darstellung geeignetes Symbol.

Die Vorgeschichte begann schon vor über anderthalb Jahren. Da kam ein Gewerbetreibender in Zernitz Bahnhof auf die Idee, zu seinem bevorstehenden Firmenjubiläum auch die Ortsfahne zu hissen. Ob das in Ordnung gehe, fragte er bei der Gemeinde nach.

Zernitz-Lohm hatte schon ein Wappen

Dort hatte man keine Einwände, stieß aber auf ein grundlegendes Hindernis: eine Gemeindeflagge für Zernitz-Lohm existierte nicht. „Alle waren erstaunt, dass wir zwar ein Wappen hatten, aber keine Fahne“, erinnert sich Bürgermeisterin Sigrid Schumacher.

Über ein eigenes, amtliches Wappen verfügte Zernitz-Lohm schon seit 2013. Es auf eine Fahne zu drucken, könne ja nicht das Problem sein, dachte sich die Gemeindevertretung und befürwortete im August 2019 das Anliegen des Unternehmens, Masten aufzustellen, und beschloss: „Eine Fahne soll das Wappen der Gemeinde Zernitz-Lohm tragen.“

Innenministerium muss Entwurf begutachten

So einfach war das aber eben doch nicht. „Wenn man eine offizielle Fahne haben will, dann muss das vom Innenministerium genehmigt sein“, weiß die Bürgermeisterin inzwischen. Das solle offenbar Missbrauch vorbeugen. Die Gemeinde ließ sich also verschiedene Entwürfe vorlegen und entschied sich im Januar 2020 für eine weiß-rote Flagge mit dem Wappen und der jeden Zweifel ausschließenden Aufschrift „Gemeinde Zernitz-Lohm“.

Im Innenministerium besahen sich Fachleute den Entwurf gründlich. Ergebnis: „Dem Entwurf für die Gemeindeflagge kann zugestimmt werden, wenn der Schriftzug ,Gemeinde Zernitz-Lohm’ über dem Wappenschild entfernt wird.“ Für Hoheitszeichen sei so etwas nicht zulässig.

Schriftzug musste gestrichen werden

Dank Corona kamen die Zernitz-Lohmer Gemeindevertreter erst im August 2020 dazu, sich wieder mit der Sache zu befassen, und strichen die Aufschrift notgedrungen. Amtlich heißt es nun: „Die Flagge ist zweistreifig in den Farben Weiß und Rot (Silber und Rot), mittig belegt mit dem Gemeindewappen.“ Jetzt durfte sich das Landeshauptarchiv als zuständige Behörde daran machen, ein abschließendes Gutachten zu erstellen. Alles gut, lautete das Urteil. Zernitz-Lohm durfte kurz vor Ostern einen Beschluss zur Gemeindeflagge fassen.

„Das ist ja fast historisch“, freute sich Vize-Bürgermeister Andreas Heidrich. „Ein Stück weit können wir wohl stolz sein, dass wir jetzt sowas haben.“ Das mit dem Firmenjubiläum, das die Idee mit der Flagge überhaupt erst aufgebracht hatte, ist allerdings vorerst erledigt.

Erster Einsatz steht noch nicht fest

Bürgermeisterin Sigrid Schumacher zeigt sich zuversichtlich, dass es weitere Gelegenheiten für Auftritte mit Zernitz-Lohm-Flagge geben wird. Im Mai habe man beispielsweise gleich dreifach Jubiläum feiern wollen: 110 Jahre Feuerwehr, 70 Jahre Sportverein und 60 Jahre Volkssolidarität. Das müsse wegen Corona zwar verschoben werden, aber das steigert die Chance auf einen Flaggeneinsatz sogar. Denn noch existiert das so lange begehrte Symbol nur auf dem Papier. Bisher ist keine Fahne genäht.

Irgendwann wird sie aber über Zernitz-Lohm wehen. Und falls sich jemand angesichts des fehlenden Schriftzugs fragt, was er da sieht – das Wappen ist, zumindest wenn man das Landeshauptarchiv fragt, ganz leicht zu identifizieren: „Im von Rot und Silber erhöht geteilten Schild, oben acht (3, 2, 3) schräglinke silberne Eichenblätter, unten über silbernem Wellenschildfuß eine zweibogige rote Steinbrücke mit achtfenstrigem gemauerten Geländer.“ Man muss bloß richtig hingucken.

Von Alexander Beckmann