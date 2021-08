Zernitz

Angekündigt waren sie schon lange. Seit anderthalb Wochen laufen die Arbeiten zur weiteren Modernisierung des Dorfkindergartens Zernitz nun. Die Handwerker legten tüchtig los. Die Küche im Erdgeschoss und der Waschraum im Obergeschoss bestehen momentan aus kaum mehr als nacktem Mauerwerk. Wände werden versetzt, alle Leitungen neu verlegt, Fußböden erneuert.

Von der Kita-Küche ist momentan nicht mehr als rohes Mauerwerk zu sehen. Quelle: Alexander Beckmann

„Die Eltern und Feuerwehrleute haben das Ausräumen übernommen.“ Bürgermeisterin Sigrid Schumacher freut sich über die Hilfe. „Das heißt nicht umsonst ,Dorfkindergarten’.“ Susanne Randt von der Neustädter Bauverwaltung staunte: „Ich war da, um die Handwerker einzuweisen. Da war alles bereit.“

Zernitz bekommt Kita nach aktuellen Anforderungen

Ein Teil der 65 Kinder wird wegen der Bauarbeiten jetzt im benachbarten Dorfzentrum betreut. „Wir kommen hier zurecht“, sagt Kita-Leiterin Henriette Silkinat.

Die Kinder sind zum Teil im Zernitzer Dorfzentrum untergekommen, Bürgermeisterin Sigrid Schumacher (l.) hat ein Mitbringsel für sie dabei. Quelle: Alexander Beckmann

Schließlich werden sich die Bedingungen in der Kita weiter verbessern. So erhalten die Gruppenräume durchgehend Schallschutzdecken. „Dass wir die Küche mit machen, war eine Forderung aus dem Gesundheitsamt“, sagt die Bürgermeisterin. Eine neue Ausstattung gehöre dazu.

Auch sonst bemühe man sich, aktuelle Anforderungen zu erfüllen: Der Brandschutz spiele dabei ebenso eine Rolle wie der Infektionsschutz. Ein Teil der Türen wird erneuert, die Kita bekommt eine Sprechanlage und die Leiterin ein Büro, das den Namen verdient. „Ich hoffe, dass wir vor Weihnachten fertig werden“, sagt Susanne Randt.

Gemeinde Zernitz-Lohm hofft auf weitere Fördermittel

„Wenn, dann machen wir es richtig“, stellt Sigrid Schumacher klar. „Auch wenn es richtig Geld kostet. Während die ersten Planungen noch von 220.000 Euro ausgingen, liegt die Bausumme inzwischen bei 412.000 Euro.

Zumindest einen Teil werden Fördermittel decken. „Ich hoffe, dass die Fördermittelstelle noch ein bisschen was nachreicht“, sagt die Bürgermeisterin. Es gehe schließlich nicht um Luxus. „Wir müssen die Auflagen nunmal erfüllen.“ Die Bauverwaltung des Amtes Neustadt werde tun, was sie kann, verspricht Susanne Randt.

Sigrid Schumacher hält den Aufwand in jedem Fall für gerechtfertigt – selbst wenn er den Gemeindehaushalt schwerer belasten sollte als erhofft. „Geld investiert man am besten in die Kinder.“ Und: „Ich gehe davon aus: Wenn wir das hier fertig haben, dann haben wir auf Dauer was geschafft.“ Eines steht für sie dabei außer Frage: „Bei dem Aufwand müssen natürlich alle in der Gemeinde dahinter stehen. Das klappt hier in Zernitz. Auch die Eltern tragen das mit.“

Handwerker enthüllen Bau- und Regionalgeschichte

Bauen kann übrigens spannend sein. Die Handwerker enthüllen bei ihrer Arbeit nicht nur die Historie des seit 1962 als Kindergarten genutzten ehemaligen Bauernhauses, sondern liefern auch gleich noch Einblicke in die Regionalgeschichte. Die Tür zum oberen Waschraum beispielsweise muss um 1930 eingebaut worden sein. Das belegen alte Zeitungen, die damals als Füllstoff für Hohlräume dienten.

Bei den Bauarbeiten kamen jetzt auch alte Zeitungsfragmente ans Tageslicht. Quelle: Alexander Beckmann

Den Papierfragmenten lässt sich zudem noch immer entnehmen, dass „Emil Zechlau und Frau Else, geb. Hein“ aus Granzow und „Hans Gliech und Frau Klara, geb. Käding“ aus Kötzlin im Sommer 1930 heirateten. Außerdem geht es um Schweinezählung und Wahlkampf im Rundfunk. Sigrid Schumacher will die Zeitzeugnisse möglichst bewahren. „Wir bauen ja gerade ein Dorfarchiv auf.“

Von Alexander Beckmann