Während die Gemeinde Zernitz-Lohm gegenwärtige gerade Baurecht für eine Photovoltaikanlage an der Bahn schafft, sieht sie sich bereits vielen weiteren Anfragen gegenüber. Für deren Genehmigung will sie nun Kriterien erarbeiten.

Gemeinde will eigene Kriterien für Solarparks

