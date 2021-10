Zernitz

Bei der Bereitstellung neuen Baulandes für Eigenheime will die Gemeinde Zernitz-Lohm nun ernst machen. Die Gemeindevertretung beschloss jetzt, das Bebauungsplanverfahren „Windberg Zernitz“ zu starten. Es handelt sich um etwa 2,5 Hektar Fläche entlang der Landesstraße zwischen Zernitz und Zernitz-Bahnhof, für die nun Baurecht geschaffen werden soll. Für bis zu zehn Baugrundstücke wäre Platz.

„Wir wollen das versuchen“, sagt die Zernitz-Lohmer Bürgermeisterin Sigrid Schumacher. „Der Bedarf ist da. Wir brauchen Flächen für Eigenheime.“ Speziell Zernitz und Zernitz-Bahnhof haben sich in den vergangenen Jahren als Wohnort für junge Familien etabliert. Zernitz bietet eine Kita mit gutem Ruf, die Bahnhöfe Neustadt und Breddin liegen für Pendler nur wenige Fahrminuten entfernt.

Zernitz-Lohm könnte bei der Erschließung sparen

Die Ackerfläche an der L 141 am westlichen Ortsausgang von Zernitz ist seit längerem für eine Bebauung im Gespräch. „Da haben wir schon Straßenbeleuchtung und Radweg“, sagt Sigrid Schumacher. Das Areal liegt verkehrsgünstig. Auch Versorgungsleitungen seien vorhanden. Die gegenüberliegende Straßenseite ist bereits bebaut. Das alles verringere den Erschließungsaufwand.

Vergleichbare Alternativen seien knapp, betont die Bürgermeisterin. Längst übersteige die Nachfrage nach Bauland das Angebot in der Gemeinde. Seit Jahren suche man beispielsweise nach einem geeigneten Bauplatz für eine Rettungswache und noch immer zeichne sich keine konkrete Lösung ab.

Fläche liegt im Naturpark Westhavelland

Auch das aktuelle Plangebiet bringt einige Schwierigkeiten mit sich. Eine davon ist der Umstand, dass der Naturpark Westhavelland ausgerechnet in diesem Bereich bis an die Landesstraße heranreicht und somit auch die potenziellen Bauplätze mit abdeckt. Das Areal müsste also aus dem Schutzgebiet ausgegliedert werden. Sigrid Schumacher zeigt sich nach ersten Gesprächen mit den Landesbehörden zuversichtlich, dass das im Zuge des Bebauungsplanverfahrens möglich wird. „Wir müssen uns eben stark machen, dass wir das schaffen“.

Ein zusätzliches Hindernis stellen die Eigentumsverhältnisse dar. Die 2,5 Hektar befinden sich in den Händen dreier privater Eigentümer. Nur in einem Fall konnte sich die Gemeinde auf einen Flächentausch mit Wertausgleich verständigen. Der Besitzer eines weiteren Teilstücks erklärte sich zumindest bereit, einen Teil der Kosten für den Bebauungsplan zu übernehmen, um seine Fläche dann selbst zu vermarkten. Alles in allem sind für das Planverfahren inklusive Änderung des Flächennutzungsplanes Kosten von rund 54.000 Euro veranschlagt.

Planungskosten müssen wieder hereinkommen

Für ein drittes Flurstück mittendrin fand sich bisher keine Lösung. Zu einem Kauf sieht sich die Kommune angesichts der Preisvorstellungen des Eigentümers nicht in der Lage. Auch zu einer Einigung über Planungskosten kam es nicht. „Da lassen wir eine Lücke“, erklärt die Bürgermeisterin. Das Teilstück sei zwar Bestandteil des Bebauungsplanes, werde dort aber als Grünfläche ausgewiesen. Eine Bebauung wäre somit vorerst nicht möglich.

Mit 911 Einwohnern gehörte Zernitz-Lohm Ende vergangenen Jahres zu den größten Kommunen des Amtes Neustadt. Die Einwohnerzahl stieg in den vergangenen fünf Jahren um 44.

