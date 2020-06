Zernitz

Die Gemeinde Zernitz-Lohm will das Fest zur Eröffnung des neuen „integrativen multifunktionalen Dorfzentrums“ in Zernitz auf jeden Fall nachholen. Das versicherte Bürgermeisterin Sigrid Schumacher den Gemeindevertretern bei deren jüngster Sitzung. Das Dorfzentrum rund um Feuerwehr und Kindergarten war Anfang April nach gut einjähriger Bauzeit angesichts der Corona-Gefahr in nur ganz kleinem Kreis übergeben worden.

Ostprignitz-Ruppin gewährte Zuschuss

Für das ursprünglich geplante Fest und die Ausstattung der Räume hatte der Landkreis der Gemeinde noch im März 2300 Euro aus seiner Integrationspauschale zugesagt. Dieses Geld ist nicht verloren, erklärte die Bürgermeisterin jetzt. Das Fest soll im kommenden Frühjahr nachgeholt werden.

Anzeige

Zernitzer Dorfkindergarten treibt Sport

Zuvor plant man in Zernitz für den Herbst noch ein Sportfest der Kita-Kinder. Schließlich erhielt der Dorfkindergarten kürzlich die offizielle Anerkennung als „Bewegungskita“.

Weitere MAZ+ Artikel

Investieren will die Gemeinde noch in die Kinderküche, den Sportraum, eine kleine Dorfbibliothek und in eine Ausstattung für Kinoabende.

Von Alexander Beckmann