Zuschuss für Verein Aktives Neustadt bewilligt

Neustadt

Was der erst im vergangenen Jahr gegründete Verein „Aktives Neustadt“ zum Wohle der Stadt beabsichtigt, darüber informierte detailliert die Vereinsvorsitzende Katrin Covic am Montagabend die Neustädter Stadtverordneten. Durchweg positiv, ja mitunter voller Begeisterung nahmen diese das Vereinsprogramm zur Kenntnis – das weit über die ursprüngliche Idee hinausgeht, das neue Freibad zu ­betreiben.

Aus dem Freibadbetrieb jedoch würde kürzlich aus steuerlichen Gründen nichts. Es mit Leben zu füllen und darüber hinaus das Leben in der gesamten Stadt zu bereichern, daran aber werde festgehalten. Deshalb sollte dem Verein der ursprünglich geplante Jahreszuschuss von 168 000 Euro nicht ganz gekürzt werden. Zuletzt war sich bereits im Hauptausschuss dahingehend geeinigt worden, dem Verein in diesem Jahr 45.000 Euro und nächstes Jahr 60.000 Euro zu bewilligen.

Verein nicht als Konkurrenz, sondern „Lückenschluss“

Weil die verbleibenden Tätigkeitsfelder des Vereins einigen Stadtverordneten nicht präzise genug erläutert erschienen, sollte dies nun zur Stadtverordnetenversammlung nachgeholt werden. Anschließend gab es dafür neun Ja-Stimmen, allerdings auch vier Enthaltungen maßgeblich aus den Reihen der Linken sowie der AfD: „Ich warne vor zu hohen Kosten, die uns mal auf die Füße fallen könnten“, sagte Marko Redel (Linke). Er setzte dieses Geld ins Verhältnis zu den bisherigen Gesamtausgaben für sogenannte freiwillige Leistungen und wolle daher „den Haushalt der Stadt nicht überlasten“.

Ute König (SPD) indes sah den Vorzug dieses Vereins auch darin, dass er Fördergelder in die Stadt holen könne für alle möglichen Veranstaltungen oder Angebote, die seitens der Verwaltung nicht geleistet werden könnten. Nico Müller (CDU) betonte mit Blick auf die erwähnten bisherigen freiwilligen Ausgaben: „Es ist kein Ausspielen anderer Vereine.“ Vielmehr ermögliche der neue Verein eine „Lückenschließung“. Müller: „Nichts wird anderen weggenommen.“

Freibad, Sport, Kunst, Kultur und Umwelt als Themen

Dass im Grunde gegen den Verein nichts einzuwenden und seine Tätigkeit für Neustadt absolut willkommen sei, erkannte wie schon Marko Redel auch Gerd Mertens (AfD). Allerdings stoße Mertens allein der Umstand auf, eine regelrechte Stelle mit dem Geld zu finanzieren. Katrin Covic hatte dazu ausgeführt, dass es einer festen Person bedürfe, um die geballte Kraft der laut ihr vielen zur Verfügung stehenden Ehrenamtlichen zu „koordinieren“. Auch Bürgermeister Karl Tedsen (CDU) bekräftigte, der Verein werde „nicht bezahlt“, sondern „die Freiwilligen leisten die Arbeit“.

„Das Angebot, das dieser Verein präsentiert, konnte bisher kein anderer Verein machen. Und wir haben in vielen Dingen eben erheblichen Nachholebedarf“, sagte Tedsen hinsichtlich der „Geschäftsbereiche“, die sich neben Sport und Freibad vor allem der Kunst und Kultur sowie Umwelt widmen.

„Aktives Neustadt“ kommt in der Bevölkerung gut an

Tedsen verwies eingangs der Sitzung auf die erfolgreiche Umweltaktion in der Stadt vom Wochenende: „Dankeschön an den Verein, der mit enormer Unterstützung aus der Bevölkerung aufgeräumt hat. Die Resonanz war groß“, lobte der Bürgermeister. In der Bevölkerung komme der Verein demnach gut an.

Als einen „großen Vertrauensbeweis“ bezeichnete dessen Vorsitzende Katrin Covic zudem, dass der Verein bei einem Zustandekommen des Freibad-Pachtvertrags die fast 170 000 Euro bekommen hätte. Auf dieser vertrauensvollen Basis werde der Verein weiterhin handeln.

Eine umfangreiche Darstellung der Vorhaben des Vereins „Aktives Neustadt“ samt Vereinssatzung findet sich auf dessen Internetseite www.aktives-neustadt.de.

Feuerwehrverein freut sich auf Zusammenarbeit

„Auch wir freuen uns sehr“, sagte aus dem Publikum Karola Konrad vom Feuerwehrverein. Sie möchte gerne mit dem neuen Verein zusammenarbeiten.

Ebenso würdigte Andreas Schulze als Vorsitzender des Sportvereins „Schwarz-Rot“ das, was da entstehen soll. Zugleich aber führte er aus, weshalb es Befindlichkeiten angesichts der hohen Zuschusssumme gebe. Demnach bat der Verein im Amt vergeblich um Unterstützung angesichts von Mindereinnahmen in Folge der Corona-Pandemie. Schulze verwies auch darauf, dass der Verein Geld für die Flutlichtanlage beisteuern musste. Vor allem aber, als es um die Frage ging, ob eine 100-Jahr-Feier unterstützt werden könne, sei auch das „abgelehnt, beziehungsweise zurückgestellt“ worden.

Verwunderung über Absagen gegenüber den SV Schwarz-Rot

Die per Mail erfolgten Anfragen an Amtsdirektor Dieter Fuchs oder seine Amtsleiterin Kathrin Lorenz seien „mit Verweis auf die Haushaltslage abgelehnt“ worden.

Bürgermeister Tedsen zeigte sich daraufhin erstaunt, weshalb nicht auch er darüber informiert worden war. „Mir ist nichts davon bekannt.“ Dabei sei so etwas auch Sache der Stadtverordneten. Amtsdirektor Fuchs indes erklärte die Ablehnungen mit der Verwaltung des Haushalts über das Amt und verwies auf das vorhandene, jedoch begrenzte Budget für solche Zuschüsse. Tedsen bestand dennoch darauf: „Bitte mir vorlegen. Ich kümmere mich.“

Von Matthias Anke