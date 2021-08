Neuruppin

Die Situation in Afghanistan wird im Moment überall diskutiert – auch im Sozialausschuss des Landkreises Ostprignitz-Ruppin am Mittwoch. In einem Bericht des Sozialamtes über die derzeitige Unterbringung von Flüchtlingen wird deutlich, dass in den Gemeinschaftsunterkünften des Kreises noch Platz für weitere Flüchtlinge wäre.

„Jeder wird mitbekommen haben, wie die Lage in Afghanistan ist. Da wird wahrscheinlich noch etwas auf den Landkreis zukommen“, sagte Hannes Göhlke, Sachbearbeiter des Sozialamtes im Bereich Asyl, Wohnungen und Unterkünfte.

694 Asylbewerber wohnen in Unterkünften des Landkreises

Das Land Brandenburg hat dem Bund bereits Unterstützung bei der Erstaufnahme der afghanischen Ortskräfte zugesagt. Die ersten Ortskräfte wurden am Donnerstag in der landeseigenen Aufnahmeeinrichtung in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) erwartet. Und auch der Neuruppiner Bürgermeister Nico Ruhle versicherte bereits im Vorfeld, dass er afghanische Flüchtlinge unterstützen werde.

Generell sei die Zahl der Flüchtlinge, die im Landkreis Zuflucht gefunden haben, seit Oktober 2016 rückläufig. Derzeit sind 694 Asylbewerber in den drei Gemeinschaftsunterkünften und fünf Wohnungsverbünden des Landkreises untergebracht. Derzeit hat Ostprignitz-Ruppin sein Aufnahmesoll übererfüllt, es steht derzeit bei -2 Flüchtlingen.

Afghanische Flüchtlinge sind noch nicht eingerechnet

Allerdings seien in diese Zahlen die afghanischen Flüchtlinge noch nicht eingerechnet, gibt Sozialdezernentin Waltraud Kuhne zu bedenken. „Ich weiß nicht, wie viele hier herkommen werden“, sagte sie im Sozialausschuss. Die Unterkünfte seien derzeit zwar nicht ausgelastet, aber der Landkreis wolle aufgrund der Corona-Situation eine Vollbelegung der Zimmer vermeiden.

Abgesehen von den Flüchtlingen, die dem Landkreis zugewiesen werden, haben die Fontane­stadt Neuruppin und der Landkreis Ostprignitz-Ruppin im Frühjahr 2020 beschlossen, auch zusätzlich Flüchtlinge aus Seenot aufzunehmen. Landkreis und Stadt unterstützen die Aktion „Seebrücke – schafft sichere Häfen.“

33 Geflüchtete fanden im Landkreis einen „sicheren Hafen“

Im März dieses Jahres seien die ersten 33 Geflüchteten im Zuge dieser Beschlüsse im Landkreis angekommen. Die Ankunft der Geflüchteten stellte den Landkreis vor große Probleme. Die Ankömmlinge mussten zunächst übergangsweise im landkreiseigenen Schullandheim in Schweinrich untergebracht werden, weil es an behindertengerechtem Wohnraum fehlte, den sie dringend benötigten.

Mittlerweile konnten die Geflüchteten in behindertengerechte Wohnungen vermittelt werden, die von der Stadt Neuruppin zur Verfügung gestellt werden konnten. Allerdings plant der Landkreis, 20 Plätze in der Gemeinschaftsunterkunft in der Alt Ruppiner Allee behindertengerecht umzubauen, um künftig besser vorbereitet zu sein.

Es fehlt an geeignetem Wohnraum

Aber es fehlt nicht nur an behindertengerechtem Wohnraum, es sei generell schwierig, Wohnungen für die Flüchtlinge zu finden. Vor allem für große Familien mit vielen Kindern gebe es auf dem Wohnungsmarkt im Moment kaum Angebote, hieß es aus dem Sozialamt.

Das beobachtet auch Martin Osinski, der als sachkundiger Einwohner an der Ausschusssitzung teilnahm. „Nach meinen Beobachtungen konkurrieren vor allem Zuwanderer, Studierende und Erwerbslose um die gleichen Wohnungen. Wir müssen uns fragen, wie wir künftig sozialen Wohnungsbau weiter entwickeln können“, forderte er.

Mit Blick auf die Flüchtlinge aus Afghanistan ist Osinski trotzdem positiv gestimmt. Er sei sich sicher, dass der Landkreis sehr gut aufgestellt sei, um diese Menschen aufzunehmen. Das bestätigt auch Sozialamtsleiter Andreas Liedtke. „Wir behalten die Lage im Blick und bereiten uns vor. Wir werden keine Notunterkünfte, wie zum Beispiel in Turnhallen, brauchen“, versicherte er.

Von Lena Köpsell