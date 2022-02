Kyritz

Die ab Montag auch für Kita-Kinder aller Altersgruppen geltende Corona-Testpflicht wird im Landkreis Ostprignitz-Ruppin weitgehend gelassen aufgenommen. Kreisverwaltung, Kommunen und Einrichtungen sehen sich gut vorbereitet.

Der Kreis beispielsweise hatte den Kommunen die zentrale Beschaffung der nötigen kindgerechten Testkits angeboten. „In den vergangenen Tagen wurden 20.000 Tests geliefert“, berichtet Ulrike Gawande von der Pressestelle der Kreisverwaltung. Acht der zehn Ostprignitz-Ruppiner Kommunen hätten Bestellungen aufgegeben. „Die Ausschreibung für die nächste Lieferung läuft. Da kommt also noch Nachschub“, kündigt Ulrike Gawande an.

Das hofft auch Wusterhausens Vize-Bürgermeister Jürgen Gottschalk: „Wir haben eine erste Teillieferung bekommen, mit der wir das Testen für den Februar sicherstellen können.“

Zehntausende Tests für die OPR-Kitas

In jedem Fall reichen 20.000 Tests kreisweit nicht lange. Allein das Amt Neustadt war davon ausgegangen, bis Ende März rund 8000 Sets zu benötigen. Die Stadt Wittstock orderte bereits im Dezember auf eigene Faust 10.000 Tests für ihre sieben Einrichtungen. „Unser Vorrat reicht etwa bis Mitte März“, schätzt Jean Dibbert, Pressesprecher der Wittstocker Stadtverwaltung, ein und kündigt an. „Ab April werden wir erstmals direkt über den Landkreis bestellen.“

Schließlich soll jedes Kind ab sofort mindestens zweimal pro Woche getestet werden. Nur unter dieser Bedingung wird die Betreuung noch möglich sein. So steht es in der Mitte Januar aktualisierten SARS-CoV2-Eindämmungsverordnung und so wurden die Eltern inzwischen auch informiert. Die Kitas geben den Familien die Testsets kostenfrei nach Hause mit. Das negative Ergebnis müssen die Eltern meist auf speziellen Formularen bestätigen und bei ihrer Kita einreichen.

Bei einem positiven Ergebnis ist das betroffene Kind zu isolieren. Es gilt dann die übliche Vorgehensweise beim Verdacht auf eine Corona-Infektion.

Vereinzelt gab es Kita-Schließungen

Diese pandemiebedingten „Hausaufgaben“ sind grundsätzlich nichts ganz Neues. Bisher liefen sie allerdings auf freiwilliger Basis. In der Kyritzer Kita „Hundert Sterne“ beispielsweise sind die Erfahrungen damit gut. „Prinzipiell gibt es keine Probleme“, schätzt die Vorsitzende des Elternvereins Anika Paul ein. „Beschwerden sind mir nicht zu Ohren gekommen.“ Viele Eltern hätten sich an den freiwilligen Tests beteiligt. Aber unter anderem aus Wusterhausen war Mitte Januar zu hören, dass man auf eine größere Resonanz gehofft hatte.

Einen gewissen Aufwand bringt das Ganze eben doch mit sich – sowohl in den Familien als auch in den Kitas. Besonders dort ist die personelle Situation teilweise längst angespannt. „Wir hatten in der vergangenen Woche den Fall, dass wir in Nackel die Kita drei Tage lang schließen mussten“, berichtet Jürgen Gottschalk von der Wusterhausener Gemeindeverwaltung. Der Krankenstand unter den Mitarbeitern habe keine andere Lösung zugelassen.

Das, so betont Gottschalk, sei aber nicht etwa ausschließlich Corona zuzuschreiben gewesen. „Wir versuchen dann natürlich, den Eltern Alternativen anzubieten.“ Die Schließung einer Einrichtung sei in jedem Fall die „Ultima Ratio“, das allerletzte Mittel.

Corona-Inzidenz unter Kindern besonders hoch

Das sieht Amtsdirektor Andreas Schumacher in Neustadt ganz genauso. Er schließt Kita-Schließungen zumindest derzeit sogar kategorisch aus. „Wir haben heute nochmal die Mitteilung vom Ministerium bekommen, dass alles getan werden muss, um die Kitas offen zu halten“, sagte er am Donnerstag.

Das wird wohl nicht leicht werden. Gerade bei den Kindern und Jugendlichen ist die Infektionsrate dieser Tage besonders hoch. Das steigert natürlich auch das Risiko für ihre Betreuer. Während das brandenburgische Gesundheitsministerium dem Landkreis OPR am Donnerstag eine Corona-Inzidenz von insgesamt 1476 je 100.000 Einwohner und Woche bescheinigte, betrug dieser Wert bei den Fünf- bis Neujährigen 4576 und bei den 10- bis 14-Jährigen 4559.

Testpflicht könnte Statistik verändern

An diese Zahlen kommen andere Altersgruppen nicht einmal annähernd heran. Den höchsten Wert bei den erwachsenen Ostprignitz-Ruppinern hatten am Donnerstag die 35- bis 39-Jährigen mit 2727. Bei den Älteren ab 60 geht es noch um Zahlen im dreistelligen Bereich.

Ostprignitz-Ruppin bewegt sich bei den Infektionen unter Kindern und Jugendlichen landesweit eher im Mittelfeld. In Frankfurt (Oder) nähern sich die Fünf- bis Neunjährigen aktuell der 7000er-Marke.

Bemerkenswert ist, dass die Allerjüngsten von dieser Entwicklung bislang nicht betroffen zu sein scheinen. Für Kinder bis vier Jahre im Landkreis OPR meldete das Gesundheitsministerium eine Inzidenz von 1847. An der Verlässlichkeit dieser Zahlen lässt sich zweifeln. Denn noch gab es in den Kitas anders als in den Schulen ja keine Testpflicht.

Von Alexander Beckmann