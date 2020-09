Neuruppin

Eins steht fest: Es war keine Urlaubssaison wie jede andere. Die Corona-Krise hat vieles verändert – auch den Tourismus im Ruppiner Land. Wochenlang mussten Betriebe schließen, als Urlauber wieder kommen durften, blieb oftmals die Unsicherheit. Zum Herbstbeginn ziehen Hoteliers in der Region nun eine erste Bilanz – und die fällt gemischt aus.

„Es ist gut gelaufen – ab Ende Mai“, sagt Ralf Berkes. Er betreibt das „Fiddlers Inn“ in der Neuruppiner Siechenstraße. Im Frühling hatte er die Pension schließen müssen – sobald das „Fiddlers Inn“ wieder Gäste begrüßen durfte, kamen sie auch, so Berkes. „Dann war es eigentlich eine normale Saison“, sagt er. „Der einzige Unterschied war, dass in diesem Jahr viel mehr Radfahrer da waren als sonst.“ Doch die „normale“ Saison, wie Berkes sie nennt, begann erst im Mai.

Corona-Krise bedeutete Verluste

Vorher musste er die Pension schließen, Umsatzeinbußen waren die Folge. Da Berkes das „Fiddlers Inn“ alleine betreibt, musste er allerdings auch niemanden entlassen und bekam etwas staatliche Unterstützung, wie er erzählt. Die verlorenen Einnahmen konnte er allerdings nicht wettmachen. Dennoch schaut er optimistisch nach vorne. „Es läuft ganz gut – mal sehen, was der Oktober bringt.“

Im Rheinsberger Hafendorf ist hingegen schon klar, dass im Herbst noch mal viele Urlauber kommen. „Wir sind wieder extrem weit im Voraus gebucht, auch in den schwierigen Monaten ab Oktober“, sagt Micke Focke, einer der Eigentümer der Ferienanlage im Rheinsberger Nordern.

Seine Bilanz für die Urlaubssaison fällt gemischt aus: „Während der Lockdown-Zeit war es schwierig, aber nach der Öffnung hatten wir wieder volles Haus“, so Focke. Allerdings konnten auch die Buchungen im Sommer den Verlust im Frühling nicht ausgleichen, sagt er. „Das kriegt man nicht so einfach wieder rein.“ Sein Fazit: „Allgemein lief es gut – wenn nur die Fehlzeit nicht gewesen wäre.“

Hoteliers mussten improvisieren

Es war keine Saison wie jede andere, das steht auch ein paar Kilometer weiter im Hotel „ Gutenmorgen“ in Dorf Zechlin fest. „Dieses Jahr ging es nicht um schneller, weiter, besser – sondern einfach darum, durch die Saison zu kommen“, so das Fazit der Inhaberin Lysann Gutenmorgen. Auch nach der Wiedereröffnung lief vieles noch nicht wie gewohnt weiter: Urlauber stornierten kurzfristig, Feiern wurden abgesagt, die Abstands- und Hygieneregeln sorgten für Mehraufwand.

Dennoch ist die Inhaberin froh, dass es wieder weitergeht. Zwar sei das Hotel noch nicht auf dem Umsatzniveau wie vor der Corona-Krise, allerdings ist Lysann Gutenmorgen „einigermaßen zufrieden.“ Derzeit seien noch immer viele Gäste da, vor allem viele Radfahrer. Und der Winter steht an, langsam beginnen die Planungen für Silvester. Nach den schwierigen Monaten geht es weiter im Hotel am Großen Zechliner See. Lysann Gutenmorgen: „Ich schaue optimistisch nach vorne.“

Campingplatz gegenüber Hotels im Vorteil

Christiane Masberg vom Campingplatz- und Uferpflegeverein in Rottstiel zieht ebenfalls Bilanz. Sie betreibt die Campingplätze Stendenitz, Rottstielfließ und Großer Rehwinkel. „Die Tourismussaison war für uns eigentlich gut“, so Christiane Masberg. Der Campingplatz sei gegenüber den Hotels im Vorteil gewesen, sagt sie.

Urlaub im Freien und mit Abstand war hier einfacher möglich als in anderen Betrieben. Dennoch musste auch Masberg im Frühling schließen – gerade dass die Schulklassen fehlten, habe sie gemerkt. Dennoch: Die Ausfälle konnte der Campingplatz „annähernd wieder einholen“, erklärt Masberg. Derzeit sei der Platz gut belegt, auch der Oktober sei gut gebucht. „Wir sind zufrieden“, so Masberg.

Ungewissheit durch Corona-Pandemie

Etwas verhaltener sieht es im „Alten Rhin“ aus. Bert Krsynoswski betreibt das Hotel in Alt Ruppin, zu dem auch eine Gaststätte gehört. Die vergangenen drei Monate seien gut gewesen – „sogar besser als in den Vorjahren“, so Krsynoswki. Wegen der Corona-Pandemie hätten in diesem Sommer mehr Menschen Urlaub in Deutschland gemacht als sonst.

Dennoch musste auch Krsynowski im Frühling schließen und Umsatzeinbußen hinnehmen. „Die Hotelerie verbraucht ihre Reserven über den Winter“, erklärt er. Normalerweise geht es im Frühling dann weiter – in diesem Jahr war allerdings alles anders. Auch Hochzeiten und andere Feste wurden abgesagt. Krsynowski verlor in der Zeit etwa ein Viertel des Jahresumsatzes.

Die Verluste seien „noch lange nicht“ kompensiert. Zwar habe er ein bisschen ausgleichen können, „aber das kann schnell wieder weg sein“, so Krsynoswki. Schließlich wisse niemand, wie es hinsichtlich der Corona-Pandemie weitergeht.

Von Johanna Apel