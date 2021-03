Ostprignitz-Ruppin

Täglich nutzen im Landkreis etwa 6.500 Kinder und Jugendliche den öffentlichen Nahverkehr, um in die Schule zu fahren. Im aktuellen Wechselunterricht sind es weniger, da viele Schüler zu Hause bleiben sollen, um das Infektionsrisiko zu verringern. Doch spätestens, wenn alle Klassen wieder in den Schulen sind, wird es eng.

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin sind dafür täglich etwa 130 Busse unterwegs, um die Fahrgäste zu befördern. Der Geschäftsführer der Ostprignitz-Ruppiner Nahverkehrsgesellschaft, Ulrich Steffen, glaubt nicht, dass in den Bussen ein höheres Infektionsrisiko herrscht.

Das Infektionsrisiko sei gering

„Die Gefahren im öffentlichen Nahverkehr sind nicht hoch. Vor allem dadurch, dass die Türen ständig auf- und wieder zugemacht werden, haben wir eine gute Durchlüftung“, sagt er. Zudem habe man seit Beginn der Pandemie umfangreiche Hygienemaßnahmen umgesetzt, um das Risiko einer Corona-Infektion so gering wie möglich zu halten.

Ulrich Steffen, Geschäftsführer der Ostprignitz-Ruppiner Nahverkehrsgesellschaft, sieht kein hohes Ansteckungsrisiko in den Bussen. Quelle: Peter Geisler

Einmal täglich werden etwa sämtliche Kontaktflächen in den Bussen gereinigt und desinfiziert. „Wenn die Möglichkeit besteht, auch öfter“, sagt Ulrich Steffen. Zudem werde täglich im Betriebshof ein „Kaltnebelverfahren“ angewendet, womit die gesamten Busse desinfiziert werden. Damit würden nicht nur Viren, sondern auch mögliche Bakterien und Pilze beseitigt.

„Die Maßnahmen sind grundsätzlich wirksam“, glaubt Ulrich Steffen. Sie dienten einem höheren Schutz und der Sicherheit. Wichtiger sei aber, dass sich die Schüler wie auch alle anderen Fahrgäste an die gängigen Regeln halten.

Wer keine Maske trägt, darf nicht mitfahren

„Es ist auch von dem Bewusstsein eines jeden Einzelnen abhängig, ob das Infektionsrisiko in den Bussen gering bleibt“, sagt Steffen. Davon hänge der Erfolg der umgesetzten Maßnahmen maßgeblich ab. Appelle allein würden nicht ausreichen. Steffen kritisiert etwa, dass viele Menschen wenn sie an den Haltestellen auf einen Bus warten, keine Maske tragen, wie es eigentlich Pflicht ist.

Auch deshalb wurden im Landkreis Kontrollen durchgeführt, um die Menschen darauf hinzuweisen. Auch in den Bussen selbst kommt es auch nach einem Jahr der Pandemie noch immer dazu, dass Menschen keine Maske tragen wollen.

Das betreffe laut Ulrich Steffen auch Schüler. „Wenn jemand nach einer ersten Aufforderung, die Maske zu tragen, sie immer noch nicht aufsetzt, wird er von der Fahrt ausgeschlossen“, sagt Ulrich Steffen. Auch glaube er, dass die Menschen nach über einem Jahr der Pandemie inzwischen sensibilisierter auf die Situation reagieren.

Viele Menschen hätten inzwischen Kontakte zu anderen gehabt, die sich mit dem Virus infiziert haben. „Die Erfahrung damit lässt Schulkinder und generell Fahrgäste weiter darüber nachdenken“, sagt Ulrich Steffen.

Die Masse der Fahrgäste hält sich an die Regeln

In Brandenburg wird der Schulverkehr über die Linienbusse geregelt, nicht etwa wie in Teilen Bayerns, wo es eigene Schulbusse gibt. Schulkinder und andere Fahrgäste, etwa Auszubildende, kommen so unweigerlich in Kontakt miteinander. Etwa 1.500 Auszubildende nutzten den Nahverkehr vor der Pandemie täglich.

Und wenn die Osterferien ab dem 9. April wieder vorbei sind, auch wieder die Schüler. Womöglich gar alle Schüler, sollte es die Inzidenz zulassen. Bei der Ostprignitz-Ruppiner Nahverkehrsgesellschaft sei man darauf aber vorbereitet, sagt deren Chef.

Neben den eigenen Maßnahmen hofft aber auch er weiter auf die Unterstützung der Menschen: „Die Masse der Schulkinder und generellen Fahrgäste sind sehr diszipliniert. Auch deshalb ist der ÖPNV kein Infektionsherd“, sagt Ulrich Steffen. Auch seien täglich genügend Busse unterwegs – zu wenig Platz gebe es in den Bussen deshalb also nicht.

Von Steve Reutter