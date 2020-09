Neuruppin

Sie wird anders sein in diesem Jahr, doch sie findet statt. Am Sonntag beginnt die 24. Interkulturelle Woche in Ostprignitz-Ruppin – mit 15 Veranstaltungen in drei Wochen. „Ich muss gestehen, dass ich das im Juni noch nicht gedacht hätte“, so Kerstin Brendler beim Pressegespräch im Landratsamt.

Die Referentin für Flüchtlingsintegration im Landkreis freut sich, dass die Veranstalter trotz der Corona-Pandemie Wege gefunden haben, die Aktionswoche auf die Beine zu stellen. Dafür wurden auch neue Wege ausprobiert: „Es gibt auch Online-Veranstaltungen – das ist neu, das hatten wir noch nie“, sagt Kerstin Brendler.

Zwei Gottesdienste geben den Rahmen

Den Auftakt macht ein interreligiöser Gottesdienst in der Rheinsberger St.-Laurentius-Kirche. Vizelandrat Werner Nüse ( SPD) wird die Aktionswoche eröffnen, außerdem gibt es an dem Tag eine Demokratie-Werkstatt, Musik, Kultur und Verpflegung. „Das Programm ist eingerahmt von zwei Gottesdiensten“, erklärt Kerstin Brendler.

Die Aktionstage enden am 4. Oktober mit einem Internationalen Gottesdienst in der Neuruppiner Christuskirche. Viele Mitglieder der dortigen evangelisch-methodistischen Gemeinde kommen aus dem Iran, so Brendler. „Da gibt es ganz eigene Elemente, die sie dann einbringen“, sagt sie. Die Einbettung in die Gottesdienste käme nicht von ungefähr – schließlich sei die Aktionswoche „ein Kind der Ökumene.“

Interkulturelle Woche ist bundesweit

Die Interkulturelle Woche ist eine bundesweite Aktion, die auf eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Kirche im Jahr 1975 zurückgeht.

Seitdem findet sie jährlich Ende September statt. Die Idee dahinter: Das Zusammenleben in Vielfalt auf Basis der Grund- und Menschenrechte zu fördern – und gleichzeitig Position gegen Rassismus und Nationalismus zu beziehen.

Im vergangenen Jahr startete die Interkulturelle Woche mit einem Fest in Treskow. Quelle: Andreas Vogel

In diesem Jahr steht die Aktionswoche ganz im Zeichen des Mottos „Zusammen leben, zusammen wachsen.“ Die Veranstaltungen im Landkreis nehmen Bezug auf das Thema, so sollen beispielsweise in Fehrbellin Banner und Plakate entstehen, die sich mit dem Motto auseinandersetzen.

Verschiedene Aktionen im Landkreis

Das Programm verspricht ein buntes Potpourri aus Aktionen, Vorführungen und Begegnungen. Dabei sollen sowohl Erwachsene als auch Kinder auf ihre Kosten kommen. „Es gibt altersgemäße Veranstaltungen für Kinder“, sagt Kerstin Brendler. So können junge Ostprignitz-Ruppiner sowohl in Neuruppin als auch in Rheinsberg Märchen aus aller Welt lauschen.

Die Aktionswoche startet am 13. September, mit einerm interreligiösen Gottesdienst in der Rheinsberger St. Laurentius-Kirche Weitere Programmpunkte sind etwa der Tag der offenen Tür im Estahaus Neuruppin ( Karl-Marx-Straße 98/99) am 20. September oder die Vorführung des Films „Toskanara. Starke Menschen, starke Perspektiven“, der am 24. September im Wittstocker Astoria-Kino gezeigt wird. Bedingt durch die Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr erstmals auch Online-Aktionen. So können Interessierte etwa eine virtuelle Ausstellung über den Wusterhausener Wilhelm Achilles d’Orey besuchen, der im 19. Jahrhundert in ganz Europa unterwegs war. Unter www.ostprignitz-ruppin.de kann der Veranstaltungsflyer heruntergeladen werden. Aufgrund des Infektionsschutzes bitten einige Veranstalter um eine Anmeldung.

Speziell an Frauen richtet sich die Aktion „Netzwerken – Frauenglück Neuruppin“ im Haus der Begegnung, hier bekommen Frauen die Möglichkeit zum Austausch bei Kaffee und Kuchen.

Aktionstage für Flüchtlinge

Dass es auch um kulinarische Vielfalt geht, soll hingegen ein Apfelfest in Wusterhausen beweisen. Interessierte können hier mehr Erfahrungen über die Sorten und die Geschichte der „Frucht, die weit gereist ist“, wie Kerstin Brender erklärt.

Gleich zwei thematisch verwandte Aktionstage fallen in die Interkulturelle Woche – der vom Vatikan ausgerufene Welttag des Mi­granten und des Flüchtlings am 27. September sowie der von den Vereinten Nationen ausgerichtete Tag des Flüchtlings – der in diesem Jahr am 2. Oktober begangen wird.

