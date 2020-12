Kyritz/Neuruppin

Nach und nach schließen sich die Leerstellen auf der Mobilfunklandkarte des Landkreises Ostprignitz-Ruppin. Erst dieser Tage erteilte die untere Bauaufsichtsbehörde der Kreisverwaltung die Baugenehmigung für eine neue Mobilfunkstation bei Rägelin, so dass dort mit dem Bau begonnen werden kann.

Auch für Standorte in Nackel, Segeletz und Herzberg liegen Baugenehmigungen vor – allerdings noch keine Baufreigaben. In Deutschhof, Dessow und Brunne laufen die Genehmigungsverfahren, um dort ebenfalls neue Mobilfunkstationen zu errichten.

Anzeige

Telekom plant 29 neue Mobilfunkanlagen

In Stöffin läuft derzeit die Standortsuche für einen Mobilfunkmast. In Plänitz ist bereits ein Standort gefunden. Aktuell erfolge die Abstimmung mit der Kommune, teilt die Kreisverwaltung in Neuruppin mit. Alle genannten Vorhaben seien der Telekom zuzuordnen.

Das Unternehmen baute in den vergangenen vier Jahren bereits sieben Antennenträger mit entsprechendem technischen Zubehör. Bei zweien stehen die Inbetriebnahme und Netzintegration kurz bevor – unter anderem in Dreetz.

Aktuell betreibt die Telekom im Landkreis Ostprignitz-Ruppin 56 Standorte. Davon sind 25 bereits mit 5G-Technik ausgestattet. Bis 2022 sollen 28 neue Anlagen hinzukommen.

Vodafone baut auf bestehende Standorte auf

Als größter Mitbewerber ruht derweil auch Vodafone nicht. Das Mobilfunkunternehmen nahm jetzt nach eigenen Angaben seine ersten drei 5G-Mobilfunkstationen im Kreis in Betrieb: in Wusterhausen, Kyritz und Neuruppin. Mittelfristiges Ziel des damit gestarteten Infrastrukturprogrammes sei es, möglichst die gesamte Bevölkerung in der Region an das 5G-Netz anzuschließen.

Dafür will Vodafone zunächst seine bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur nutzen. 5G-Antennen sollen also möglichst an den 61 bestehenden Mobilfunkstandorten des Unternehmens im Landkreis montiert werden. Das sind zum Beispiel Masten, Aussichtstürme, Kirchtürme sowie Dächer von öffentlichen Gebäuden wie Rathäusern und Verwaltungssitzen sowie von Wohngebäuden.

Parallel zum Aufbau des 5G-Netzes ergänzt Vodafone sein LTE-Netz im Kreis, das momentan 97,3 Prozent der Bewohner erreicht. „Bis Mitte 2021 werden wir im Kreis Ostprignitz-Ruppin noch 18 weitere LTE-Bauprojekte realisieren“, teilt das Unternehmen mit.

3G-Netz verschwindet im kommenden Jahr

Vorhandene Standorte würden dazu mit zusätzlichen Antennen aufgerüstet. Dies geschehe an jeweils zwei Standorten in Neuruppin, Märkisch Linden, Rheinsberg und Fehrbellin, an sieben Standorten in und um Wittstock sowie in Lindow, Heiligengrabe und Kyritz. Ziel sei es, LTE-Funklöcher zu schließen sowie die Geschwindigkeiten und Kapazitäten zu erhöhen.

Telefonica (O2) betreibt aktuell 42 Mobilfunkstationen (2G, 3G, 4G) im Landkreis. Weitere 19 sind in Planung. Den 3G-Mobilfunkstandard will Telefonica bis spätestens 2022 schrittweise durch neuere Technologien ersetzen. Die Telekom und Vodafone planen das Ende von 3G schon für Mitte nächsten Jahres – nicht zuletzt, um die frei werdenden Funkfrequenzen für neuere Technologien nutzen zu können.

Ostprignitz-Ruppin sagt jegliche Unterstützung zu

Über 5G-Pläne von Telefonica in der Region liegen derzeit keine Informationen vor. Ähnlich sieht es bei der Drillisch Netz AG aus, die ebenfalls einen Zuschlag für 5G-Frequenzen erhalten hatte, aber derzeit über noch gar kein eigenes Netz verfügt. Alle Bewerber um die Frequenzen hatten sich verpflichtet, bis Ende 2022 mindestens 98 Prozent der Haushalte mit mobilen Internetzugängen von 100 Megabit pro Sekunde oder mehr zu versorgen.

Der Ostprignitz-Ruppiner Landrat Ralf Reinhardt sagt dafür die Unterstützung der Kreisverwaltung zu. „Wir treiben den Mobilfunkausbau im Landkreis mit all unseren Möglichkeiten aktiv voran, um gerade die Versorgung in ländlichen Regionen zu verbessern“, betont Ralf Reinhardt. „Ich freue mich insbesondere, dass wir in Kürze weitere ‚weiße Flecken‘ füllen können und damit die Erreichbarkeit in Ostprignitz-Ruppin verbessert wird.“

Von Alexander Beckmann