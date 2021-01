Neuruppin

Mit Beginn des neuen Jahres 2021 ändern sich häufig auch Vorschriften und Gesetze. Die wichtigsten Änderungen für Land- und Forstwirtschaft sind hier zusammengefasst:

Zum 1. Januar 2021 ändern sich die Beiträge zur Alterssicherung der Landwirte. Während sie in den alten Bundesländern um 1,15 Prozent sinken, steigen sie in den neuen Bundesländern geringfügig um 0,41 Prozent an.

Seit dem 1. Januar beträgt der gesetzliche Mindestlohn 9,50 Euro pro Stunde. Zum 1. Juli 2021 wird er auf 9,60 Euro angehoben, im Januar 2022 auf 9,82 Euro und zum 1. Juli 2022 auf 10,49 Euro pro Stunde.

Zuschüsse für umweltfreundliche Technik

Ab 11. Januar können Landwirte, Lohnunternehmer und Maschinenringe Förderanträge zum Investitions- und Zukunftsprogramm Landwirtschaft bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank online stellen. Für Landwirte werden Zuschüsse von 40 Prozent zu Investitionen in besonders umwelt- und klimaschonende Bewirtschaftungstechnik gewährt.

Rinder-, Schweine- und Geflügelhalter sind ab 21. April 2021 verpflichtet, für jeden Standort ihres Betriebs – auch innerhalb einer Gemeinde – eine eigene Betriebsregistriernummer zu beantragen. Ist das nicht erfolgt, so erhält der Tierhalter im Seuchenfall keine Entschädigung.

Mit der Änderung des Tierschutzgesetzes im Jahr 2013 wurde auch die betäubungslose Ferkelkastration verboten – allerdings mit einer Übergangsfrist. Nachdem diese abgelaufen ist, ist das Verbot nun zum 1. Januar in Kraft getreten.

Bessere Ställe für Bio-Geflügel

Voraussichtlich im Juli 2021 treten neue Regeln für die Rohmilchgüte in Kraft. Die Umsetzung soll bundesweit stärker vereinheitlicht werden.

Die EU-Kommission hat neue Regeln für die Bio-Geflügelhaltung erlassen. Diese beziehen sich vor allem auf die Stallgestaltung mit verschiedenen Übergangsfristen.

Am 1. Januar ist die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in Kraft getreten. Darin setzt der Gesetzgeber ein Signal für die künftige Rolle von Biogas, es gibt aber auch neue Beschränkungen.

Futtermittelhersteller die nach QS-Kriterien zertifiziert sind, dürfen bisher nur Futtermittel vermarkten, die auf der Positivliste der Normenkommission im Zentralausschuss der Deutschen Landwirtschaft gelistet sind. Ab 2021 sind alle Futtermittel erlaubt, die auf der neuen QS-Liste stehen. Damit sind fast doppelt so viele Futtermittel zugelassen.

Von Cornelia Felsch