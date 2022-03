Neuruppin

Seit Dezember des vergangenen Jahres können Schafhalter, Berufs- sowie Hobbyschäfer online an einer Schäferei-Jahresreise teilnehmen. Namhafte Experten aus verschiedenen Regionen referieren monatlich zu aktuellen Themen.

Die Teilnahme an der Seminar-Reihe ist kostenlos. Bei jedem Webinar gibt es die Gelegenheit, im Anschluss an den Vortrag mit den Experten zu diskutieren und Fragen zu stellen.

Die Reihe findet monatlich immer mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr statt. Die Vorträge dauern jeweils eine Stunde.

Zum Thema „Parasitologisches Management“ referiert am 20. April Henrik Wagner. Am 11. Mai thematisiert Karl-Heinz Kaulfuß Erkrankungen auf der Weide. Um Weidehaltung und Witterungsschutz geht es im Vortrag von Heinz Strobel am 22. Juni, und am 13. Juli informiert der Experte über Klauenkrankheiten und deren Behandlungen.

Die richtige Vorgehensweise bei der Zuchtbockauswahl erläutert Henrik Wagner am 24. August. Die Selektion zur Gesunderhaltung eines Bestandes steht am 14. September auf dem Programm. Am 19. Oktober beinhaltet der Vortrag Management­aspekte zur Vorbereitung der Decksaison, am 16. November geht es um Trächtigkeitsdiagnostik.

Anmeldungen sind möglich unter www.anmelde.info/schafhalter

Von Cornelia Felsch