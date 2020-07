Jabel

Bei seiner ersten Sitzung seit Beginn der Corona-Krise äußerte sich der Kreisseniorenbeirat Ostprignitz-Ruppin am Mittwoch in Jabel besorgt über die aktuelle soziale Situation vieler älterer Menschen in der Region. Während Kitas und Schulen Schritt für Schritt zur Normalität zurückkehrten, seien Begegnungsstätten für Senioren oder auch die örtlichen Gemeindezentren nach wie vor geschlossen, erklärt die Beiratsvorsitzende Sigrid Schumacher auf Nachfrage. „Aber auch die Alten brauchen Sozialkontakte.“ Viele von ihnen hätten seit Monaten kaum Gelegenheit gehabt, einmal unter die Leute zu kommen. Die Gefahr der Vereinsamung sei akut.

Digitalangebote oft kaum eine Alternative

Sigrid Schumacher aus Lohm ist Vorsitzende des Kreisseniorenbeirates Ostprignitz-Ruppin. Quelle: Alexander Beckmann

Anzeige

Der Kreisseniorenbeirat vermisse Regelungen, die zumindest einen eingeschränkten Betrieb von Begegnungsorten ermöglichen, so Sigrid Schumacher. „Wir haben uns bei der Beiratssitzung mit dem Landkreis verständigt, dass hier möglichst schnell nach einer Lösung gesucht werden muss.“

Weitere MAZ+ Artikel

Besonders Senioren verfügten oft kaum über Alternativen. „Gerade die Älteren haben ja das Problem, dass sie mit Messengerdiensten oder Videochats kaum umgehen können. Und man hat ja jetzt auch feststellen können, wie unterschiedlich der Breitbandausbau im Landkreis ist.“

Beirat begrüßt Initiative von EstaRuppin

In diesem Zusammenhang begrüßt der Seniorenbeirat ausdrücklich ein aktuelles Vorhaben des Neuruppiner Verein EstaRuppin. Er plant für den Herbst und Winter ein Modellprojekt zur Förderung der sozialen und digitalen Teilhabe von Senioren. Im Konzept dafür heißt es unter anderem: „Mit dem Modellprojekt zielen wir darauf ab, Senior*innen digitale Kompetenzen zu vermitteln beziehungsweise diese zu erweitern.“ Sigrid Schumacher findet: „Das sind die Projekte, die wir brauchen.“

Angesichts der aktuellen Situation, an der sich zumindest kurzfristig wohl nichts grundlegend ändern werde, wolle der Kreisseniorenbeirat seine Aktion „Ruf einfach an!“ fortsetzen. Die Mitglieder des Beirates bieten sich dabei allen Senioren und Seniorinnen als Gesprächspartner an, falls Angehörige, Freunde oder Bekannte nicht zur Verfügung stehen.

Ansprechpartner beim Kreisseniorenbeirat Mit ihrer Aktion „Ruf einfach an!“ stellen sich Mitglieder der Seniorenbeiräte weiterhin als Gesprächspartner zur Verfügung. Neuruppin: Hannelore Gussmann (0171/7 12 34 66) und Barbara Kernchen (03391/50 43 06) Alt Ruppin: Heidemarie Ahlers (03391/7 49 72) Altkreis Kyritz: Sigrid Schumacher (0176/61 49 06 16), Hannelore Rose (0151/15 34 23 07), Thekla Köppen (0173/5 94 61 20), Bärbel Kleybrink (0152/45 22 35 36), Alfons Zeh (0152/26 89 31 31) Heiligengrabe: Klaus Krüger (033965/4 01 58) und Deniz Öz (033984/50 98 99) Amt Temnitz: Regina Bäker (0152/08 54 98 08) Wittstock: Walter Trost (0173/6 13 69 64) und Rena Lemke (0172/3 93 51 51) Rheinsberg: Hans-Peter Dargebroth (0152/25 23 14 76) Kleinzerlang und Großzerlang: Wolfgang Flemming (0162/64 26 29 78) Fehrbellin und Amt Lindow: Sigrid Schumacher (0176/61 49 06 16)

Außerdem kündigte die Beiratsvorsitzende an: „Wir wollen bei unserer Auszeichnungsveranstaltung im Herbst auch Leute würdigen, die Senioren in Corona-Zeiten besonders unterstützt haben.“

Bedarfsplanung für Betreuung fehlt

Ein weiteres Thema des Beirates war das Angebot an Betreuungsangeboten für Alte im Landkreis. Während es für Schulen und Kitas eine Bedarfsplanung gebe, fehle so etwas für Senioreneinrichtungen bisher, bemängelte der Beirat. „Wir müssen uns langfristig einen Kopf machen, wo wir die alten Menschen unterbringen“, fordert Sigrid Schumacher. Wichtig ist ihrer Auffassung nach dabei besonders die Tagespflege, die unter anderem regelmäßige soziale Kontakte biete.

Von Alexander Beckmann