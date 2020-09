Ostprignitz-Ruppin: Sigrid Schumacher bleibt Seniorenbeauftragte

Neuruppin

Sigrid Schumacher bleibt die Seniorenbeauftragte des Landkreises Ostprignitz-Ruppin. Die Vorsitzende des Kreisseniorenbeirats wurde am Donnerstag auf dem Kreistag in Kyritz wiedergewählt – mit 19 Ja-Stimmen, zehn Nein-Stimmen und acht Enthaltungen.

Sigrid Schumacher, die für die Grünen im Kreistag sitzt, bekleidet das Amt seit 2017. In dieser Zeit sei es ihr unter anderem gelungen, die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin als Unterstützer der Seniorenarbeit im Landkreis zu gewinnen, so Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) am Donnerstagabend. Nun wird sich die Bürgermeistern von Zernitz-Lohm für eine weitere Amtszeit um die Belange der Senioren im Landkreis kümmern.

Von Johanna Apel