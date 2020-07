Rheinsberg

Nie in unbekanntes oder trübes Wasser springen, nicht mit vollem Magen baden gehen, Wehre und Strudel meiden: Die Baderegeln sind simpel und verringern die Unfallgefahr im Wasser.

Doch so kinderleicht die von der Wasserwacht und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) herausgegebenen Regeln auch sind: Nicht jedes Kind kennt sie. Und nicht jedes Kind wird sie später einmal verinnerlicht haben.

Die Rettungsboote der Wasserwacht liegen bereit. Quelle: Privat

„Kinder lernen seltener schwimmen“, sagt Kevin Steddin, Leiter der Wasserwacht Rheinsberg-Zechlin. Er ist seit 2006 Rettungsschwimmer, leitet außerdem die Schnelleinsatzgruppe Wassergefahren des Deutschen Roten Kreuzes in Ostprignitz-Ruppin.

DLRG-Studie bestätigt die Einschätzung

Er beobachtet nicht nur, dass Kinder seltener schwimmen können, sondern dass sie auch später damit anfangen – für den Rettungsschwimmer Anlass zur Sorge.

Mit seiner Einschätzung ist er nicht allein. Eine DLRG-Studie aus dem Jahr 2017 kommt zu dem Ergebnis, dass 59 Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer sind – sie also nicht die Disziplinen des Freischwimmers (Bronze) beherrschen.

Bäderschließungen sind ein Grund

Die DLRG-Studie führt dies unter anderem darauf zurück, dass immer mehr Schwimmbäder schließen. Dadurch hätten wiederum weniger Grundschulen einen Zugang zu einem Bad – was die Schwimmausbildung in den Schulen erschwere.

Der Trend ist sichtbar: Während bei den über 60-Jährigen noch 56 Prozent angaben, dass sie in der Grundschule schwimmen lernten, waren es bei den 14- bis 29-Jährigen nur 36 Prozent.

Keine Schwimmkurse wegen Corona-Regeln

Und in diesem Jahr kommt eine neue Herausforderung dazu: die Corona-Pandemie. Im März schlossen in ganz Brandenburg die Schwimmhallen – knapp drei Monate lang fanden keine Kurse statt.

„Das kann man nicht einfach so schnell nachholen“, sagt Kevin Steddin. Er befürchtet, dass das Schwimmtraining in diesem Jahr zu kurz kommt. Und dass sich dadurch die Situation noch weiter verschärft. „Da gehe ich fest von aus“, so der Rettungsschwimmer.

Kevin Steddin ist seit 2006 Rettungsschwimmer. Quelle: Privat

Im Sportcenter Neuruppin geht es inzwischen wieder los mit den Kursen. „Wir sind gerade dabei, das Schwimmen wieder zum Leben zu erwecken“, sagt die Geschäftsführerin Bärbel Kaatzsch. Anfang Juli begann der erste Seepferdchenkurs, die Schwimmhalle des Sportcenters hatte im März schließen müssen.

Seepferdchen reicht nicht aus

Seitdem fand auch kein Schulschwimmen statt – das Bad in der Neuruppiner Trenckmannstraße nutzen viele Schulen in Neuruppin und dem Umland für den Unterricht. Nach den Sommerferien soll es dort jedoch wieder weitergehen.

Derzeit sei die Nachfrage nach Seepferdchenkursen gewaltig, so Bärbel Kaatzsch. „Der Andrang ist so groß, dass er gar nicht zu bewältigen ist“, sagt sie.

Mit dem Abzeichen in der Tasche könnten Kinder Bahnen ziehen – allerdings warnt auch Bärbel Kaatzsch: „Es ist ein Trugschluss, dass ein Kind, dass das Seepferdchen gemacht hat, ein sicherer Schwimmer ist.“ Auch nach dem bestandenen Abzeichen gelte es immer wieder, das Erlernte zu festigen und zu vertiefen.

Nordwesten der Mark bisher ruhig

Jetzt in den Sommermonaten zieht es viele Menschen ins Wasser – die zahlreichen Seen im Umland laden zum Baden ein, viele genießen das kühle Nass. Während es in den vergangenen Wochen am Beetzsee ( Potsdam-Mittelmark) zwei Badetote gab, passierte im Nordwesten der Mark bislang glücklicherweise nichts.

„Es ist dieses Jahr ruhiger als letztes Jahr, wir hatten keinen Badetoten“, sagt Kevin Steddin. 2019 hingegen habe er zwei Badetote in seinem Bereich gehabt. Nach DLRG-Angaben starben im vergangenen Jahr in ganz Brandenburg 34 Menschen im Wasser.

Ganz wichtig: Baderegeln einhalten

Tragische Fälle, die Kevin Steddin und die anderen Rettungsschwimmer der Wasserwacht Ostprignitz-Ruppin verhindern wollen. Sein Appell deshalb: „Ganz wichtig ist es, auf die Baderegeln zu achten.“

Damit könne man viele Gefahren schon umgehen. Steddin ist gebürtiger Rheinsberger und lebt in der Prignitz – er kennt die Seen in der Umgebung.

Schwimmunterricht im Sportcenter Neuruppin (Archivbild). Laut Geschäftsführerin Bärbel Kaatzsch befähigt ein Seepferdchen noch nicht zum sicheren Schwimmen. Quelle: Archivbild

An sich hätten sie keine reißenden Strömungen, die größten Gefahrenquellen seien Wehren und der Schiffsverkehr. Auch Schleusen und der Schleusenbereich seien gefährlich, erklärt er. „Da gibt es unzählige Gefahren, angefangen von Quetschungen bis hin zu Sogwirkungen.“ Der Stausee bei Kyritz berge außerdem im Bereich der Stauer eine ähnliche Gefahr wie eine Wehranlage.

Große Gefahr: Übermut und Leichtsinn

„Zudem sollte man am besten nie alleine schwimmen und sich nicht zu weit vom Ufer entfernen“, so der Rettungsschwimmer. Wer auf Nummer sicher gehen will, könne außerdem an eine der gesicherten Badestellen gehen. „In Rheinsberg, Kyritz oder am Neuruppiner Jahnbad“, sagt Kevin Steddin.

Für Steddin gibt es abgesehen davon noch zwei andere große Gefahrenquellen: „Übermut und Leichtsinn.“ Wer verschwitzt von der Fahrradtour kopfüber in den möglicherweise sogar unbekannten See springe, könne viel riskieren. „Das kann der Körper nicht ab“, so Steddin.

Mit unerwarteten Situationen rechnen

Außerdem sollten Badende auch mit unerwarteten Situationen rechnen. Einmal habe er einen erfahrenen Schwimmer retten müssen, der mitten im Wasser einen Krampf bekam. „Das kann so schnell gehen“, sagt er.

Er rät deshalb zu Vorsicht und Umsicht. Schließlich sei eine der größten Gefahren „der Schwimmer selber, wenn er die Baderegeln außer Acht lässt oder sich überschätzt.“

Von Johanna Apel