Die Wohnmobile der Touristen fahren längst wieder in Scharen durch die Region. Doch eines der Fahrzeuge ist dieser Tage in besonderer Mission unterwegs. Alfons und Brigitte Dörken holen derzeit nach, was ihren Vereinsfreunden vom Seniorennetzwerk Coesfeld in diesem Jahr versagt bleibt: die Erkundungstour durch Ostprignitz-Ruppin.

Der nordrhein-westfälische Landkreis Coesfeld ist seit 1993 partnerschaftlich mit dem Landkreis OPR verbunden. Vor zwei Jahren fand das in einem offiziellen Partnerschaftsvertrag Ausdruck.

Coesfelder konnten Ende April nicht kommen

2019 machten sich der Kreisseniorenbeirat Ostprignitz-Ruppin und das Seniorennetzwerk Coesfeld daher gemeinsam an die Vorbereitung einer Besuchsreise. „Die Coesfelder wollten Ende April mit 50 Leuten kommen“, berichtet die Vorsitzende des Kreisseniorenbeirates OPR Sigrid Schumacher aus Lohm (Amt Neustadt). „Wir hatten schon alles organisiert. Aber dann kam Corona.“ Die Coesfelder Gruppe musste ihren Besuch absagen.

Als Vorstandsmitglied des Seniorennetzwerkes bedauerte Alfons Dörken das. Gemeinsam mit seiner Frau und dem Wohnmobil machte er sich also jetzt auf nach Rheinsberg und Wusterhausen, um die Umgebung per Fahrrad zu erkunden. In einer Art Reisetagebuch für seinen Verein schildert er seine Erlebnisse.

Ostprignitz-Ruppiner planen Gegenbesuch

Am Dienstag traf sich Dörken mit Sigrid Schumacher in Kampehl. „Ich finde es schön, dass sie Kontakt zum Seniorenbeirat aufnehmen“, sagt die Lohmerin. „Und die Chemie hat auch gestimmt.“ Sigrid Schumacher ließ es sich nicht nehmen, die Besucher in einiges von dem einzuführen, auf das die Coesfelder Reisegruppe vorerst verzichten muss: das Gestüt in Neustadt, die Innenstädte von Kyritz und Wusterhausen.

Das Seniorennetzwerk Coesfeld will seine OPR-Tour auf jeden Fall nachholen. „Und im Seniorenbeirat haben wir auch schon über einen Gegenbesuch nachgedacht“, sagt Sigrid Schumacher.

Von Alexander Beckmann