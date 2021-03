Neuruppin

Ab der zweiten Hälfte diesen Jahres können sich interessierte Inhaber von Unternehmen für den Preis bewerben. Erstmalig verliehen wird er im April kommenden Jahres. ­Ausgelobt und wird der Preis vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Partner und zusätzliche Träger sind die Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG) und die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin. Benannt ist der „A24-Wirtschaftspreis“ nach der Bundesautobahn der Region.

Der Gewinn ist mit 1000 Euro dotiert, wobei sich die Bewerber mit einer Teilnahme am Preis dazu verpflichten, dass Geld im Falle eines Sieges für einen gemeinnützigen Zweck zu spenden.

Das sind die Bewertungskriterien

„Es war uns ein Anliegen der Wirtschaft solch ein Podium zu bieten. Nicht zuletzt in diesen Zeiten hat der Preis wegen der Corona-Pandemie an Wichtigkeit gewonnen“, sagt Werner Nüse, stellvertretender Landrat des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, bei der Vorstellung des neuen Wirtschaftspreises. Der Preis sei branchenunabhängig, interessierte Unternehmen aus allen Bereichen der Wirtschaftsregion A24 können sich also dafür bewerben. Dies seien in etwa rund 3500 Unternehmen im Landkreis, welche für den Preis in Frage kämen.

„Bewertet wird dann vor allem die Zukunftsgewandheit der Unternehmen“, sagt Christian Fahner, Geschäftsführer von der REG. Gemeint seien damit die Bereiche Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit. Aber auch die Qualität und Kontinuität der Ausbildung sei ein Kriterium.

Ab Mitte diesen Jahres ­können sich interessierte Unternehmen aktiv auf der Webseite der A24-Standortkampagne für den Preis bewerben. Verliehen wird der Preis in zwei ­Kategorien: An Unternehmen mit mehr als 30 Beschäftigten und an jene, mit weniger als 30 Mitarbeitern.

Eine unabhängige Jury bewertet die Nominierten auf Grundlage einer feststehenden Bewerbungsmatrix und weiterer fixen Kriterien. Die Preisträger beider Kategorien werden auf dem „Wirtschaftsfrühling des Landkreises Ostprignitz-Ruppin“ erstmals im kommendem Jahr ausgezeichnet und öffentlich bekanntgegeben.

Ziel sei die Ehrung, Würdigung und Sichtbarmachung exzellenter unternehmerischer Leistungen in der Region, hieß es am Donnerstag bei der Vorstellung des Preises.

Von Steve Reutter