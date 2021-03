Spätestens, wenn alle Klassen wieder in den Schulen sind, wird es eng in den Bussen. Doch der Geschäftsführer der Ostprignitz-Ruppiner Nahverkehrsgesellschaft, Ulrich Steffen, sieht keine erhöhte Infektionsgefahr in den Bussen. Die Hygienemaßnahmen seien gut. Er appelliert aber auch die Vernunft der Fahrgäste.