Neuruppin

Der Arbeitsmarkt in der Region blieb im Verlaufe des Februars weitgehend stabil. Das geht aus den Zahlen hervor, die die Agentur für Arbeit Neuruppin jetzt vorlegte. Demnach stieg die Arbeitslosenquote im Landkreis Ostprignitz-Ruppin im Vergleich zum Januar um 0,1 Prozentpunkte auf nun 7,1 Prozent. In der Prignitz liegt die Quote bei 8,2 Prozent und damit um 0,1 Prozentpunkte unter dem Januarwert.

Vor einem Jahr – und damit praktisch vor Corona – sah die Situation in beiden Landkreisen besser aus. Ostprignitz-Ruppin wies damals eine Arbeitslosenquote von 6,3 Prozent auf. In der Prignitz waren es 7,3 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass 385 Ostprignitz-Ruppiner und 306 Prignitzer mehr arbeitslos sind als vor einem Jahr.

Mehr Prignitzer und Ruppiner in Grundsicherung

Damit steigt auch die Zahl derer, die über längere Zeit ohne Arbeit sind und in die Grundsicherung abrutschen. In OPR sind aktuell 2115 Menschen betroffen – 157 mehr als vor einem Jahr. Für die Prignitz nennt die Agentur 2011 Arbeitslose in Grundsicherung – ein Zuwachs von 125.

„Im Vergleich zum Februar 2020 sind die Auswirkungen der Pandemie weiterhin sichtbar und der Abbau der seit dem Frühjahr 2020 kontinuierlich gestiegenen Arbeitslosigkeit ist bisher nicht gelungen“, schätzt der Geschäftsführer der Arbeitsagentur Stefan Dirkes ein.

Gute Chancen für Metallbauer und Techniker

Das zeigt sich auch bei den Stellenangeboten. Die Arbeitgeber meldeten im Februar bei der Agentur nur rund halb so viele offene Stellen an wie vor einem Jahr. In OPR gab es seit Jahresbeginn für Maschinen- und Fahrzeugtechniker die meisten neue Stellenangebote, gefolgt von Berufen in Recht und Verwaltung, Verkäufern, Fahrzeugführern und Logistikberufen. In der Prignitz waren im Februar vor allem Metallbauer gefragt. Gesucht wurden außerdem Mitarbeiter in Elektronik- und Elektroberufen, in der Unternehmensorganisation, in der Maschinen- und Fahrzeugtechnik sowie in Erziehung und Hauswirtschaft.

Zahlen aus den Regionen Neuruppin: 6,7 Prozent Arbeitslosenquote, gleicher Wert wie im Januar, 0,6 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Wittstock: 6,8 Prozent Arbeitslosenquote, 0,1 Prozentpunkte weniger als im Januar, 0,7 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Kyritz: 8,3 Prozent Quote, 0,1 Prozentpunkte mehr als im Januar, 1,0 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Pritzwalk: 7,7 Prozent Arbeitslosenquote, 0,1 Prozentpunkte weniger als im Januar, 1,2 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Perleberg: 8,4 Prozent Quote, 0,1 Prozentpunkte weniger als im Januar, 0,7 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr.

Die Kurzarbeit spielt für die Unternehmen nach wie vor eine wichtige Rolle. In den von der Neuruppiner Agentur betreuten Landkreisen Ostprignitz-Ruppin, Prignitz, Havelland und Oberhavel zeigten im Februar 281 Betriebe für 2224 Mitarbeiter Kurzarbeit an. Im Januar waren die Zahlen noch gut doppelt so hoch. Stefan Dirkes konstatiert: „Viele Arbeitgeber halten an ihren Fachkräften fest. Eine Entwicklung, die uns für das Frühjahr und die zu erwartende Belebung am Arbeitsmarkt optimistisch stimmt.“

Von Alexander Beckmann