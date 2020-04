Telefónica Deutschland investiert im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in die technische Verbesserung des Mobilfunknetzes: Bei Wulfersdorf an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt eine neue LTE-Station ans Netz gegangen. Auch der weitere Ausbau in Richtung 5G-Technik ist anvisiert.