Der Umbau der Brandenburger Kiefernwälder ist angesichts des Klimawandels eine wichtige Maßnahme. Mischwälder, die besser mit Trockenheit und Klimaerwärmung zurecht kommen, sind das Ziel.

Doch allein durch Neupflanzungen ist das kaum zu bewältigen, denn laut Umweltminister Axel Vogel werden über 50 Prozent der gepflanzten Bäumchen vom Wild verbissen. Damit der Umbau in Brandenburg gelingt, wird derzeit eine neue Wildbejagungsstrategie diskutiert. Wald vor Wild heißt das Prinzip.

Rehe und Hirsche gefährden durch ihren Appetit auf junge Triebe den Waldumbau. Deshalb soll es Waldbesitzern künftig leichter gemacht werden, auf ihrem eigenen Grund und Boden zu jagen.

Eigenjagd, auch in kleinen Wäldern

Naturschutzverbände, Ökologischer Jagdverein, Waldbauernverband und die Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft hatten bereits im Dezember 2020 ihre Forderungen an ein neues Landesjagdgesetz zu Papier gebracht. Eine der wesentlichen Forderungen bestand darin, dass jeder Waldeigentümer auf seiner Fläche jagen darf, ab der Größe von einem Hektar.

Momentan dürfen Waldeigentümer auf ihren eigenen Flächen nur jagen, wenn sie mindestens 75 Hektar besitzen. Wer weniger Wald besitzt, muss nach dem aktuellen Jagdgesetz sein Jagdrecht an Jäger verpachten. In einem neuen Jagdgesetzentwurf ist vorgesehen, die Mindestgröße der Eigenjagdbezirke auf zehn Hektar herab zu setzen.

„Ein erster guter Schritt“, sagt Enno Rosenthal, Vorsitzender des Waldbauernverbands Brandenburg. „Doch von 96 000 Waldbesitzern haben 93 500 weniger als fünf Hektar. Diese würden dann nicht in den Genuss der neuen Regelungen kommen.“

Wildhege trotz Waldumbau

Dass Jäger auf Flächen jagen, die ihnen nicht gehören, führe nach Ansicht der Verbände zwangsläufig dazu, dass sich das Interesse an niedrigeren Wildbeständen in Grenzen hält, da der Jagderfolg im Vordergrund stehe. Sie fordern, dass die Jagd nicht länger Selbstzweck sondern Dienstleistung sein soll.

Bei den Jägern stößt der Gesetzentwurf allerdings auf wenig Gegenliebe. „Waldumbau sehen auch wir als notwendig an, doch der sollte nicht auf dem Rücken des Wildes realisiert werden“, sagt Tobias Wagner, Vorsitzender des Kreisjagdverbands Ostprignitz-Ruppin.

„Wir müssen daran denken, dass wir auch für die Tiere Verantwortung haben, und sie nicht als Schädlinge ansehen können.“ Tobias Wagner kritisiert, dass aus Kostengründen nur noch selten Zäune errichtet werden. „Sie sind nicht ganz billig, aber lange haltbar und können auch wiederverwendet werden.“

Wölfe in OPR und Prignitz dürfen nicht vergessen werden

Auch das Argument, ständig steigender Wildzahlen will er nicht gelten lassen. Zumal die ständig steigende Zahl der Wölfe nicht unberücksichtigt bleiben darf. Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist in den vergangenen Jahren nur die Schwarzwildstrecke stark angestiegen.

Die Bejagung wurde intensiviert, um die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu verhindern. Die Rotwildstrecke lag vor fünf Jahren bei über 1400 Tieren, im vergangenen Jagdjahr waren es 1014. Auch die Zahlen bei Damwild und Muffelwild sind im Landkreis rückläufig.

Die Rehwildstrecke schwankte in den letzten fünf Jahren immer wieder um 6000 Tiere, blieb aber annähernd konstant. Wie viele Tiere es in den Wäldern gibt, lässt sich nur an Hand der von den Jägern gemeldeten Abschusszahlen ermitteln.

Jäger aus Ostprignitz-Ruppin fürchten steigenden Jagddruck für das Wild

Tobias Wagner befürchtet, dass mit dem Auseinanderreißen der Jagdreviere und der Hegegemeinschaften keine vernünftige Wildbewirtschaftung mehr möglich sein wird. Mit vielen kleinen Revieren steige auch der Jagddruck und die Tiere werden mehr gestört .

Dass die Jagdabgabe künftig nicht mehr für Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden soll, kritisiert der Verbandschef ebenfalls. „Die Förderung der pädagogischen Bildung war uns immer sehr wichtig.“

Bernd Voigt ist Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Manker im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Er sieht den Entwurf als nicht praktikabel an, da nicht jeder kleine Waldeigentümer auf die Jagd gehen kann und die Pachtverträge auch über viele Jahre laufen. In seinem Jagdrevier gibt es wenig Wald. Die am Feldweg gepflanzten Bäume hat er sicherheitshalber eingezäunt.

