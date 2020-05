Wie die Gauklerkids trotz Coronakrise weiter Zirkus machen

Neuruppin

Was für ein Zirkus: Trotz Coronakrise üben die Gauklerkids weiter fleißig an ihren Kunststücken. „Wir machen die Kurse jetzt online“, sagt Gunda Kniggendorf, die das Zirkusprojekt des Vereins Esta Ruppin organisiert.

An vier Tagen in der Woche findet jeweils ein Kurs statt. „Die Kinder treffen sich virtuell mit unterschiedlichen Trainern“, erklärt sie. Ob Akrobatik oder Clownerie: So können die Zirkuskinder weiterhin üben – und beugen gleichzeitig der Corona-Langeweile vor.

Anzeige

„Wir haben die Rückmeldung, dass sie sich nun sehr konzentrieren und unheimlich genau trainieren“, so Gunda Kniggendorf. Wer den Trainer eben nur auf dem Bildschirm sieht, muss sich mehr auf sich selbst verlassen – da ist hohe Konzentration gefragt.

Weitere MAZ+ Artikel

Gauklerkids in ganz Ostprignitz-Ruppin aktiv

„Was natürlich nicht so schön ist, wenn es kein Netz gibt, außerdem haben auch nicht alle Kinder Zugang zu einem Rechner“, so Gunda Kniggendorf. Mehr als 300 Kinder sind derzeit in dem Zirkusprojekt aktiv, das Esta Ruppin in ganz Ostprignitz-Ruppin anbietet.

Ob Kyritz, Neustadt oder Wittstock: An verschiedenen Standorten können sich die Gauklerkids an Zirkuskunstwerken ausprobieren. „Normalerweise veranstalten wir ein Sommercamp – nun machen wir daraus ein Sommerzirkus-Angebot“, erklärt Gunda Kniggendorf.

Mehr als 300 Kinder aus ganz Ostprignitz-Ruppin sind bei den Gauklerkids aktiv. Dieses Foto entstand noch vor der Coronakrise, derzeit finden die Clownerie-Kurse online statt. Quelle: K.Groh/EstaRuppin

Vom 6. bis zum 9. Juli haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, an Open-Air-Trainings teilzunehmen. Um die Hygieneregeln einzuhalten, soll das Zirkusprojekt im Freien stattfinden.

Zirkusangebot für die Ferien geplant

„Derzeit gehen wir davon aus, dass pro Training fünf Kinder mitmachen können – aber vielleicht lockern sich die Regeln noch etwas, dann könnten es vielleicht acht werden“, so Gunda Kniggendorf.

An verschiedenen Standorten wird dann von 9 bis 12 Uhr trainiert. Mundschutz, Getränke und Verpflegung sind selbst mitzubringen. „Eine Essensausgabe wäre derzeit schwierig“, sagt Gunda Kniggendorf. Außerdem werden die Requisiten regelmäßig desinfiziert und fest einem Kind zugeteilt, das dann nur diese benutzt.

Trainings in Neuruppin und anderen Städten

Nach einer Mittagspause verlagert sich das Zirkustraining wieder ins Internet. „Von 14 bis 17 Uhr ist dann der Trainer online erreichbar“, erklärt Gunda Kniggendorf das Konzept.

In Neuruppin werden die Trainings am Bauspielplatz sowie am Tempelgarten stattfinden. Weitere Trainings sind für Lindow, Wittstock, Blumenthal und Neustadt geplant. Am Nachmittag des 9. Juli wird eine Online-Abschlussshow den Sommerzirkus abrunden.

Kontakt unter 03391/ 775 28 52 oder d.eckert@estaruppin.de

Lesen Sie auch

Von Johanna Apel