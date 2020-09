Prignitz: Bürgerinitiative wehrt sich gegen Wildwuchs von Solaranlagen

Breitenfeld

Trotz strömenden Regens ist am Samstag Nachmittag die Bürgerinitiative Kulturlandschaft-Prignitz zu einem Treffen in Breitenfeld (Gemeinde Gumtow) zusammengekommen. Das teilte die Initiative jetzt mit.

Etwa zwanzig Personen aus verschiedenen Dörfern der Ostprignitz und der Prignitz haben sich zum Ziel gesetzt die Kulturlandschaft vor einem ungezügelten Ausbau von erneuerbaren Energien zu bewahren. Konkret geht es an diesem Nachmittag um den derzeitigen Ansturm von Investoren auf mögliche Photovoltaik Flächen.

Die Verhältnismäßigkeit muss gewahrt werden

Die Anwesenden sind sich einig, dass erneuerbare Energien im Sinne des Klimaschutzes unerlässlich sind, doch die Verhältnismäßigkeit müsse gewahrt werden. Die Prignitz sei bundesweit bereits einer der Spitzenreiter im Ausbau von Windkraft und Photovoltaik, Entschädigungen für den Wertverlust von Immobilen in der Nähe solcher Anlagen gäbe es für betroffene Anwohnern allerdings nicht.

„Die Prignitz ist vor allem eine landwirtschaftlich geprägte Region“, sagt Ute Karlapp, eine geborene Breitenfelderin. „Das sollten wir erhalten. Bald gibt es nur noch Flächen für Photovoltaik und Windräder, aber nicht mehr für einen jungen Landwirt der sich selbstständig machen will.“

„ Energiewende ja, aber Agrarwende auch“

Marion Wesenberg aus Halenbeck-Rohlsdorf fasst es zusammen. „ Energiewende ja, aber Agrarwende auch - die Prignitz soll eine landwirtschaftliche Region bleiben.“

Der Ansturm auf mögliche Photovoltaikflächen erlebt gegenwärtig eine neue Dimension in der Region. Mit Flächengrößen von oft mehren hundert Hektar verändern die Anlagen das Gesicht der Landschaft nachhaltig und auf Jahrzehnte hin. Bei den Gemeinden häufen sich die Anträge und nicht selten spalten die Genehmigungsprozesse die Dörfer in Profiteure und Leidtragende, wie Peter Auras aus seinem Heimatort Döllen zu berichten weiß.

Solaranlagen sind keine privilegierten Bauten

Im Gegensatz zu den Genehmigungsprozessen bei der Windkraft haben die Gemeinden bei der Photovoltaik aber Mitspracherecht und die Solaranlagen sind keine privilegierten Bauten.

„Man kann bei seiner Gemeinde nach einem Bauleitplan für Photovoltaikflächen nachfragen“, weiß Katrin Friedemann aus Blandikow und ermutigt zu mehr Engagement in den Gemeinden. Die frühzeitige Ausweisung bestimmter Flächen erweist sich zum Beispiel in Heiligengrabe als wirksames Steuerungsinstrument, wenn Investoren und Flächeneigentümer an die Behörden herantreten.

Weitere Mitstreiter gesucht

Die Bürgerinitiative sucht nach Mitstreitern und Betroffenen, die von weiteren Photovoltaik Flächenausweisungen in ihrer Nachbarschaft wissen.

Man will die Vorhaben in der Region auf einer Karte visualisieren und durch die bessere Vernetzung mehr Kompetenz und Einfluss gewinnen.

Informationen über neue Flächenausweisung können an info@kulturlandschaft-prignitz.de gesendet werden.

Von Bernd Atzenroth