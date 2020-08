Prignitz: Gemeinsam am Tisch in Schönhagen

Schönhagen

Wie fühlt sich die Prignitz an, und wie schmeckt sie? Das zu probieren, war ein Hauptanliegen eines schönen Abends in der Schönhagener Mühle. Es war ein exquisites Menü, das Michael Metz da für die Anwesenden gezaubert hatte. Gang für Gang wurde der Genuss größer – gemäß dem Anspruch des zertifizierten Biohotels in Schönhagen (Stadt Pritzwalk) waren alle Zutaten komplett Bio und allesamt aus der Region.

Eine ganz tolle Lokalität

Am Ende des Abends, an dem am Donnerstag in der Mühle Gastronomen, Erzeuger, Lokalpolitiker, Vertreter der Wirtschaft und des Tourismus aus den Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin „Gemeinsam am Tisch“ saßen, war die Begeisterung groß über das tolle Biorestaurant mit seiner wunderbaren Lage.

Tomaten-Carpaccio aus frischen Tomaten vom Gartenbau Römer und Blüten aus dem Garten der Schönhagen Mühle. Quelle: Bernd Atzenroth

„Das ist eine ganz tolle Lokalität“, fand zum Beispiel Jürgen Ditten vom Landkreis Prignitz, „ich freue mich, dass Sie sich hier so engagieren.“ Thomas und Ronny Krummsdorf betreiben das Hotel in dieser Form seit genau einem Jahr – zuvor war es fünf Jahre lang ein Bistro mit Hofladen gewesen.

Treffen erstmals im Landkreis Prignitz

Sinn der Aktion „Gemeinsam am Tisch“ ist es aber vor allem, Erzeuger, Gastronomen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft zusammenzubringen. Das ist an diesem Abend voll gelungen. Das Interesse bei denjenigen, die schon bei den ersten sechs Auflagen der Veranstaltung dabei waren, war riesengroß.

Sie leben die Kooperation in der Regionalinitiative: Mike Laskewitz, Geschäftsführer des Tourismusverbands Prignitz, und Andrea Schneider von der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg. Quelle: Bernd Atzenroth

So hatten eine Reihe von Akteuren aus Neuruppin, Kyritz oder Wittstock den Weg nach Schönhagen gefunden, aber auch viele Gastronomen und Erzeuger aus dem Landkreis Prignitz, denn es war das allererste Mal, dass die Veranstaltung an einem Ort im Landkreis stattfand.

„Mehr Wirtschaftsförderung als heute Abend kann man nicht machen“

So waren sowohl REG-Chef Christian Fahner als auch Oliver Hermann, Vorsitzender des Tourismusverbands Prignitz, und dessen Geschäftsführer Mike Laskewitz gekommen. Zu den Gästen zählten ebenfalls Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel und der Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz, Uwe Büttner.

Die Vollkernbäckerei von Volker Apitz aus Rohrlack steuerte das Brot zum Lachsgericht bei. Volker Apitz berichtete auch, das sein Unternehmen künftig mehr in der Region präsent sein will. Quelle: Bernd Atzenroth

Organisiert wird „Gemeinsam am Tisch“ von der Regionalinitiative Prignitz-Ruppin in Kooperation mit der MAZ – erstmals ist auch der Tourismusverband Prignitz mit im Boot. Die Aktion wird von der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG) unterstützt. REG-Chef Christian Fahner war sehr zufrieden: „Mehr Wirtschaftsförderung als heute Abend kann man nicht machen“, fand er.

Der Regionalgedanke wird immer wichtiger

Dass nun der Rahmen für die Aktion weiter gezogen wird, „ist der Zusammenarbeit mit Mike Laskewitz zu verdanken“, sagt Andrea Schneider von der REG, die die Aktion und die Regionalinitiative betreut. Laskewitz hegt wie Andrea Schneider eine Vision für ein gemeinsames Regionalmarketing, sehr zur Freude etwa von Ronald Thiel: „Ich freue mich sehr, dass sich hier ein Annäherungsprozess vollzieht“, sagte er.

Der Hauptgang in der Schönhagener Mühle: Schnitzelchen auf Chardonnay-Möhrenkraut mit Rosmarin-Kartoffeln. Quelle: Bernd Atzenroth

Der regionale Gedanke hat schon länger Hochkonjunktur – das hat sich in der Corona-Zeit noch massiv verstärkt. „In jeder Krise entstehen Chancen“, findet Oliver Hermann, „ich habe das Gefühl, dass das Thema Regionalität immer mehr aufgegriffen wird.“

Tomaten-Carpaccio, Lachs und Wildkräutersalat

In Schönhagen wird dies gelebt, wie das Menü bewies: Im ersten Gang gab es ein Tomaten-Carpaccio aus frischen Tomaten vom Gartenbau Römer aus Pritzwalk und Blüten aus dem Garten der Schönhagener Mühle. Denn das zertifizierte Biohotel hat in seinem wunderschönen Garten auch viele Zutaten für seine Gerichte selbst angepflanzt. Astrid und Frank Römer von Gartenbau Römer ließen sich diesen Abend auch nicht entgehen.

Thomas und Ronny Krummsdorf Quelle: Bernd Atzenroth

Weiter ging es mit hausgebeiztem Lachs und Wildkräutersalat, ebenfalls frisch gepflückt im Garten der Schönhagener Mühle. Dazu das Vollkernbrot aus Rohrlack. Volker Apitz, Betreiber der Bäckerei, und seine Frau Ulrike waren ebenfalls gekommen. Volker Apitz wusste von einigen Neuerungen aus seinem Unternehmen zu berichten, das seinen Arbeitsschwerpunkt künftig mehr als bisher in der Region sieht und die Eröffnung einer Filiale und Schaubäckerei am Rheinsberger Tor in Neuruppin plant.

Schnitzel für den Hauptgang vom Biohof

Der Hauptgang in der Schönhagener Mühle war schließlich: Schnitzelchen auf Chardonnay-Möhrenkraut mit Rosmarin-Kartoffeln. Das Fleisch dazu lieferte der Biohof Sonnenberg aus Grube – Christoph Sonnenberg war ebenfalls nach Schönhagen gekommen.

Astrid und Frank Römer aus Pritzwalk sind vor allem bekannt für ihr Blumengeschäft in der Meyenburger Straße. Von ihrer Plantage stammen aber auch die Tomaten, die für das Menü in der Schönhagener Mühle verwendet wurden. Quelle: Bernd Atzenroth

Auch der Nachtisch war ein Hit: Italienisches Demeter-Eis auf Frucht mit Sahne.

Das alles entspricht dem, was die Veranstalter wollen: „Es ist besonders schön, wenn es aus der Nähe kommt, dann weiß man, woher es kommt“, sagt Andrea Schneider. Mike Laskewitz will „die Regionalmarke Prignitz zum Leben erwecken, branchenübergreifend und ganzheitlich“.

Genießertour in der kommenden Woche

In der kommenden Woche bekommen dann zehn MAZ-Leser die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen: Dann steht wieder die Genießertour an, diesmal von der Schönhagener Mühle aus zum Bio-Hof Sonnenberg in Grube und im Anschluss zu Gartenbau Römer in Pritzwalk. Krönender Abschluss der Tour wird dann in der Schönhagener Mühle sein, wenn auch die MAZ-Leser in den Genuss des tollen Menüs kommen.

Ein exquisites Menü haben sich Thomas und Ronny Krummsdorf sowie ihr Koch Michael Metz ausgedacht. Quelle: Bernd Atzenroth

Wichtig zudem: Jeder, der möchte, kann dieses Menü bis Ende Oktober in der Schönhagener Mühle kredenzt bekommen.

Von Bernd Atzenroth