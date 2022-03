Prignitz und OPR: Waldbrandgefahr steigt auf Stufe 4 – Feuerwehren einsatzbereit

Perleberg/Neuruppin

Kein Tropfen Regen fiel in den vergangenen elf Tagen in der Prignitz und in Ostprignitz-Ruppin. Die Böden sind dementsprechend ausgetrocknet. Das lässt die Waldbrandwarnstufen der Landkreise weiter nach oben klettern. Raimund Engel rief deshalb am Freitag zum ersten Mal in diesem Jahr die zweithöchste Waldbrandwarnstufe 4 für beide Regionen aus.

Waldbrandgefahr bleibt mehrere Tage bestehen

Der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes spricht von einer besonderen Wettersituation. Die vielen Sonnenstunden am Tag, die kalten Nächte und der leichte Wind würden zu einer hohen Verdunstung führen, begründet er die Entscheidung. Ein Wetterumschwung sei vorerst nicht in Sicht. „Zunächst bis in die neue Woche hinein, müssen wir mit hohen Waldbrandgefahrenstufen rechnen“, sagt Engel.

Feuerwehrleute löschen einen Waldbrand in der Prignitz. Quelle: Michael J. Pfeiffer

Die Wettermodelle signalisieren für Brandenburg derzeit eher die Tendenz hin zu einer östlich-südöstlichen Strömung mit kalter und trockener Luft. Erst zur Wochenmitte könnte sich das ändern, wenn die Luftfeuchte vom Atlantik aus übergreift. Dabei spiele insbesondere die Prignitz eine besondere Rolle, die öfter – im Gegensatz zu den anderen Landkreisen in Brandenburg – einen eher westlichen Wettereinfluss habe, erklärt Raimund Engel.

Warnstufen für März ungewöhnlich hoch

Die Statistiken der zurückliegenden zwei Jahre bekräftigen die besondere Wettersituation. Die Waldbrandgefahrenstufen sind für Anfang März ungewöhnlich hoch, wenn auch nicht außergewöhnlich. Fünf Tage lang galt in beiden Landkreisen schon die Stufe drei. Im vergangenen Jahr war das im gesamten Monat siebenmal in der Prignitz und zweimal in Ostprignitz-Ruppin der Fall. Deutlich mehr Tage, auch mit Stufe vier, gab es erst im April.

Die Zahlen aus diesem Jahr ähneln den Werten aus dem Jahr 2020. Damals gab es im März in der Prignitz sechsmal die Stufe drei und viermal die Stufe vier, in Ostprignitz-Ruppin siebenmal Stufe drei und dreimal Stufe vier. Wie sich die Warnstufen in den kommenden Wochen entwickeln werden, ist ungewiss. „Besonders im Frühjahr sind Prognosen schwierig“, sagt Engel.

Feuerwehren in Prignitz und OPR einsatzbereit

Die Feuerwehren zumindest sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. „Unsere Einheiten sind einsatzbereit“, bestätigt Olaf Lehmann, Kreisbrandmeister in Ostprignitz-Ruppin. Das gelte auch für die Brandschutzeinheit, sollte eine Anforderung aus Brandenburg über den Landkreis hinaus eingehen. Bereit stehen zwei Waldbrandverbände mit je vier beziehungsweise fünf Waldbrandzügen. „Regelmäßig finden gemeinsame Übungen statt.“

Sieben Feuerwehren aus der Gemeinde Groß Pankow trainierten den Ernstfall. Sie bauten alles dafür auf, um einem Waldbrand bestmöglich bekämpfen zu können. Dafür brauchte es Kraft und Ausdauer. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Geprüft sind auch alle wichtigen Löschwasserentnahmestellen in und an den Wäldern, sagt Olaf Lehmann. Die Feuerwehr Wusterhausen rückte am Mittwoch zu einem gemeldeten Flächenbrand aus. Einen größeren Waldbrand gab es in diesem Jahr aber noch nicht, auch nicht in der Prignitz. Dort stehen 75 Löschfahrzeuge mit rund 130.000 Liter Wasser zur Verfügung, beziffert der stellvertretende Kreisbrandmeister Volker Lehmann.

Heideflämmen in der Kyritz-Ruppiner Heide

Eine Besonderheit ist der neu errichtete Zaun gegen die Afrikanische Schweinepest im Norden und Westen der Prignitz. Dieser verläuft unter anderem auch durch große Waldstücke. Auch der Sturm im Februar Monat versperrte Waldwege, die für mögliche Feuerwehreinsätze beräumt werden mussten, zählt Volker Lehmann auf. „Viel mehr an Vorbereitung geht nicht.“

Für große Aufmerksamkeit sorgt dieser Tage das Heideflämmen in der Kyritz-Ruppiner Heide. Zwischen 150 bis 170 Hektar sollen vor Beginn der Brutsaison durch kaltes Feuer verjüngt und so die Entstehung eines Waldes verhindert werden. Große Rauchschwaden waren über viele Kilometer hinweg zu sehen und sorgten sogar für einen Fehleinsatz der Feuerwehr.

Mit hohen Waldbrandwarnstufen gehen auch besondere Regeln hervor, wie man sich im Wald zu verhalten hat, um Brände zu verhindern. Eine Übersicht dazu gibt es unter www.bit.ly/3CwXyJ4.

Von Marcus J. Pfeiffer