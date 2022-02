Pritzwalk/Perleberg

Die Kontrollen der Ausgangssperren in Prignitz und Ostprignitz-Ruppin finden nur anlassbezogen, wenn überhaupt stichprobenartig statt. Das ergaben mehrere Anfragen bei den Gesundheitsämtern der Landkreise, der Polizei und den Ordnungsämtern der einzelnen Kommunen. Derzeit ist niemand flächendeckend und vor allem kontinuierlich in der Lage zu überprüfen, ob diese seit knapp einer Woche geltende Corona-Regel auch wirklich eingehalten wird.

Kontrolle obliegt Gesundheitsämtern in Prignitz und OPR

Die Kontrollen obliegen grundlegend den Gesundheitsämtern. Diese sind selbst jedoch nicht in der Lage, nachts loszuziehen, um Kontrollen durchzuführen. Dafür gibt es schlichtweg zu wenig Personal, wie Alexander von Uleniecki, Pressesprecher des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, bestätigt. Stattdessen gibt es ein Amtshilfeersuchen der Kreise, dass sich an die Ordnungsämter der Kommunen und an die Polizei richtet. Doch auch dort sieht der Personalstand nicht anders aus.

Die Polizei führt in Neuruppin eine Straßenkontrolle durch und sucht nach defekten Fahrzeugen, Alkohol und Drogen Quelle: Till Eichenauer

„Wir kontrollieren nur anlassbezogen“, sagt Christin Knospe von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin. Es finden also keine großen Straßensperren statt, die allein darauf ausgerichtet sind, alle Autofahrer auf ihren Impfstatus hin zu überprüfen und Verstöße gegen die Ausgangssperre zu ahnden. Stattdessen sind diese dem Zufall überlassen, sei es bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle oder einer Ruhestörung, zu der die Polizei gerufen wird. „Dann kontrollieren wir auch den Impfstatus der Personen und damit die Einhaltung der Ausgangssperre“, erklärt Christin Knospe.

Ausgangssperre mit vielen Ausnahmen

Derzeit dürfen sich nachts zwischen 22 und 6 Uhr nur Personen in der Öffentlichkeit aufhalten, die geimpft oder genesen sind oder sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen dürfen. Das gilt seit letzter Woche Mittwoch in der Prignitz und seit vergangenen Freitag auch in Ostprignitz-Ruppin, da die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 750 überschritt.

Es gibt aber auch zahlreiche Ausnahmen, wann die Ausgangssperre umgangen werden darf. Dazu zählt zum Beispiel der Besuch des Ehe- oder Lebenspartners, die medizinische Versorgung, die Arbeit und das Ehrenamt, die Teilnahme an Versammlungen, die Jagd oder das Gassigehen mit dem Hund. Als Beweis dafür reicht es in der Regel aus, den Grund glaubhaft zu erläutern. „Die Ordnungswidrigkeit verfolgt aber nicht die Polizei, sondern das Gesundheitsamt. Wir nehmen nur die Personalien auf und leiten diese weiter“, sagt Christin Knospe.

Perleberg: 38-Jähriger verstößt gegen Ausgangssperre

Ein Verstoß gegen die Ausgangssperre kann mit einem Bußgeld zwischen 50 und 250 Euro geahndet werden. Das gibt der Bußgeldkatalog als Anlage der aktuellen Eindämmungsverordnung vor. Die Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin haben bislang keine Verstöße gegen die Ausgangssperre registriert. Einen Fall aber gab es in der Nacht zum Dienstag in der Bäckerstraße in Perleberg, wie die Polizei mitteilte. Dort haben Polizisten gegen Mitternacht einen 38 Jahre alten Mann kontrolliert. Sie fanden Drogen in seinem Rucksack. Und wie sich im Laufe der Kontrolle herausstellte, war der Mann nicht geimpft. „Wir nahmen die Personalien auf und werden diese an das Gesundheitsamt weiterleiten“, wie Christin Knospe mitteilt.

„Die Kontrollen zu gewährleisten ist nur möglich, wenn wir auf Einsicht und Vertrauen der Bürger setzen“, sagt Frank Stubenrauch, Pressesprecher der Prignitzer Kreisverwaltung. Unabhängig von der Ausgangssperre betrifft das auch die 2G-Kontrollen in Gaststätten und Verkaufsläden. Dort wird regelmäßig kontrolliert, ob die Corona-regeln eingehalten werden, teilten die angefragten Städte – darunter Pritzwalk, Perleberg und Wittenberge – mit. Nächtliche Kontrollen hingegen könnten sie allesamt nicht leisten, das sei auch nicht geplant.

Die Ausgangssperre wird wieder aufgehoben, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis den Wert von 750 an drei aufeinander folgenden Tagen unterschreitet sowie der Anteil an landesweit belegten Intensivplätzen durch Covid-Patienten unter zehn Prozent fällt. Am Dienstag betrug er 10,9 Prozent.

Von Marcus J. Pfeiffer