Gerade in Zeiten von Corona sind positive Signale wichtig und das haben viele Brandenburger Betriebe bewiesen. „Sie sind mutiger, innovativer und kreativer geworden“, sagte der Geschäftsführer des Verbands pro agro, Kai Rücke­wold, bei der Verleihung des pro- agro-Marketingpreises im Potsdamer Landwirtschaftsministerium.

Nicht in der Brandenburghalle – wie sonst zur Grünen Woche - sondern in einem Live-Stream wurden die Gewinner in den Kategorien Ernährungswirtschaft, Direktvermarktung sowie Land- und Naturtourismus bekannt gegeben.

46 Bewerbungen für pro agro Marketingpreis

Aus den 46 Bewerbungen wählte eine elfköpfige Fachjury aus den Bereichen Agrar- und Ernährungswirtschaft, Tourismus, Lebensmittelhandel, Medien und Wissenschaften jeweils die ersten drei Preisträger aller Kategorien aus.

Bereits zum achten Mal wurden gleichzeitig die Edeka-Regionalpreise vergeben, von denen einer in die Prignitz ging – an die Gans-Feinbrand-Manufaktur in Klein Gottschow. Mit Gänsen hat der feine Gin allerdings nichts zu tun, es ist der umgebaute Gänsestall der Großmutter, der dem edlen Getränk den Namen gab.

Vier Freunde, die einst gemeinsam in Pritzwalk ihr Abitur ablegten, haben den Mut aufgebracht, gemeinsam die Manufaktur zu gründen. „Wir wollten ein ländliches Produkt der Region anbieten. Deshalb enthält unser Gin nicht Kardamom und Süßholz sondern unter anderem Haferstroh, Akazienblüten, Hagebutten und Gänseblümchen.

Gin, Sloe Gin und Eierlikör: Das ist die Produktpalette der Gans Manufaktur in Klein Gottschow. Quelle: Bernd Atzenroth

Dadurch bekommt er das besondere blumige Aroma“, sagt Robert Wacker. Mittlerweile kann man den Gans-Gin in mehreren Neuruppiner Läden erwerben.

Geflügelfleisch und Minieier

Genau diese Kreativität ist es, worauf es dem Edeka-Unternehmen ankommt. „Besonders wichtig ist es uns, dass es sich einerseits um authentische regionale Produkte mit guter Qualität handelt und andererseits eine gute Marketingstrategie dahinter steht“, sagt Geschäftsführer Hans-Ulrich Schlender, in dessen Unternehmen bereits etwa 4000 regionale Produkte angeboten werden.

Für die Kategorie Ernährungswirtschaft gab es 16 Bewerber. Der erste Preis ging in den Landkreis Dahme-Spreewald nach Golßen. Der Fleisch- und Wurstwarenbetrieb entwickelte ein neues Produkt, das zu 100 Prozent aus Geflügel besteht - Golßener „Heimatliebe“.

Trotz ihres Miniformats gewannen die Ucker-Ei-Minis den 2. Platz. Die Eier kommen von der Ucker-Ei GmbH. Dort entstand die Idee diese nicht mehr industriell zu verarbeiten, sondern in einer besonderen Verpackung den Verbrauchern anzubieten.

Brote aus Honig, Quark und Leinöl

In der Anfangsphase der Legeperiode eines Huhns sind die Eier noch recht klein und konnten bisher schlecht verkauft werden.Gleich zwei Bäcker konnten sich über Direktvermarktungspreise freuen. Die Bäckerei Plentz aus Schwante im Landkreis Oberhavel wurde für ihr Honigbrot und die Walnuss-Honig-Muffins belohnt.

Der Honig kommt aus Bad Belzig und die Walnüsse aus Herzberg bei Neuruppin. Die Bäckerei Dorn in Wahrenbrück (Elbe-Elster) verwandelte ein typisch Lausitzer Gericht in ein Backwerk - das Quark-Kartoffel-Leinöl-Brot. Premium-Rindfleisch aus Wildau sorgte dafür, dass auch in dieser Kategorie der erste Preis in den Landkreis Dahme-Spreewald ging.

Die Preisträger für Land- und Naturtourismus kommen vom Landgasthof Jüterbog-Werder (1. Preis), aus dem Seenland Oder-Spree (2. Preis) und von der Eisschmiede Uckermark in Pinnow (3. Preis).

In der Broschüre „Neues aus Brandenburg – ein Land voller Ideen“ werden die Produktideen und Vermarktungskonzepte aller 46 Wettbewerbsteilnehmer des pro agro-Marketingpreises 2021 dargestellt.

