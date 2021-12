Projekt für Rückkehrer in die brandenburgische Heimat

Wittstock

Am morgigen Dienstag bietet das Projekt „Landeplatz – Ankommen in Nordwestbrandenburg“ von 10 bis 12 Uhr ein digitales Rückkehr- und Zuzugscafé via Zoom an. Die Online-Veranstaltung des Wachstumskerns Autobahndreieck Wittstock ist für alle geeignet, die sich einen Umzug in die Prignitz oder nach Ostprignitz-Ruppin vorstellen können und mehr über die Region erfahren möchten.

Hilfe bei der Rückkehr in die Heimat

Sarah Krasselt ist die neue Koordinatorin des Projekts. Mit dem übergeordneten Ziel der langfristigen Fachkräftesicherung unterstützt sie ehemalige Prig-nitzer und Ostprignitzer bei der Rückkehr in die Heimat, bietet Hilfe zu relevanten Themen an und spricht bei Bedarf auch Mut zu. Selbst erst vor kurzem in die Prignitz gezogen, weiß sie, welche Herausforderungen bei dem Umzug entstehen können.

Viel mehr als Weite und Natur

Sarah Krasselt ist gut in ihrer neuen Heimat angekommen und ermutigt auch andere Personen, den Schritt zu wagen. Sie betont, dass die Prignitz und Ostprignitz-Ruppin viel mehr zu bieten haben als Rückzugsorte in der Natur, Ruhe, Weite und Abgeschiedenheit. Es gibt etablierte Arbeitgeber aus verschiedensten Branchen, vielfältige Jobangebote, Co-Working-Möglichkeiten für mobil arbeitende Berufsgruppen, ebenso Platz für Gründer, tolle Wohnmöglichkeiten, eine gute Infrastruktur und eine engagierte Community aus Zuzüglern Rückkehrern sowie eine lebendige Freizeitkultur.

Wer an dem Rückkehr- und Zuzugscafé teilnehmen möchte, sollte sich vorher unter der E-Mail-Adresse krasselt@nordwest-brandenburg.de oder unter der 0152/36 52 19 12 anmelden.

