Neuruppin

Am Binenbach wird es wild: Im Bachbett geht es drunter und drüber, Stämme legen sich quer, hier, wo sich das Flüsschen tief in die Ruppiner Schweiz gearbeitet hat. Wurzelballen groß wie Sonnenschirme flankieren den Wegesrand, während sich Bäume an die Hänge krallen und gegen die Schwerkraft wehren.

Wir haben uns für den Wanderweg entschieden in der Fontane-Kernzone – eine kurze Berg- und Talbahn, die an ein Mittelgebirge erinnert. Wenn jemand auf der Fahrt nach Thüringen eingeschlafen wäre, man heimlich den Kurs geändert und ihn hier am Binenbach geweckt hätte, wäre die Begeisterung groß gewesen.

„Schön hier in Thüringen. So ein Mittelgebirge ist doch etwas anderes als unsere märkischen Hügelchen“, würde er sagen und froh sein, dass er die Wanderschuhe eingepackt hat. Die für die großen Steigungen.

Zur Galerie In der wasserreichen Landschaft zwischen Neuruppin und Rheinsberg warten viele Entdeckungen – und sogar Mittelgebirgsfeeling

Willkommen auf der 56 Kilometer langen MAZ-Tour durch das Ruppiner Land. Damit kein falscher Eindruck entsteht: Die Wege sind exzellent, es gibt mehrere Radstraßen und für das knifflige Teilstück am Binenbach eine Alternativstrecke gleich nebenan.

Unsere Landpartie hat mit einem Stadtbummel in Neuruppin begonnen. Die Seepromenade verströmt maritimes Flair – hier befindet sich auch die Klosterkirche Sankt Trinitatis, eines der Wahrzeichen der Stadt. Wir schieben die Räder an einen Eisstand, den Zeitplan beiseite, gönnen uns zwei Kugeln Eis und rollen dann über Alt Ruppin Richtung Norden nach Krangen.

Skulpturen in Rheinsberg. Quelle: Lars Sittig

Zippelsförde: eine kleine Siedlung, eine Art Versorgungsposten und Rad- und Kanuverkehrsknotenpunkt inmitten der Natur mit Fischzuchtbetrieb, Imbiss und Naturschutzstation. Viele Paddelboote liegen am Ufer, weil der an manchen Stellen wild rauschende Rhin sehr beliebt ist bei Wasserwanderern.

Endlose Nadelwälder wie in Skandinavien

Der Weg führt durch Nadelwälder, endlos lang wie in Skandinavien. Rheinsberg dann, ein jäher Kontrast, mit seinem herrschaftlichen Charme. Das Schloss dominiert das Bild. Unten am Wasser stehen Skulpturen, phantasievoll, filigran und oben, am Eingang zum Park, erklärt uns Tony Torrilhon, der 88 Jahre alte Bildhauer, der auf seinem Fahrrad vorbeiradelt, als wir zur Windmühle am Rande der Stadt kommen. Die Flügel blinzeln malerisch in die Abendsonne, Wölkchen runden das Bild ab.

Windmühle am Wegesrand. Quelle: Lars Sittig

Dann wird es wieder knifflig: Eine Kopfsteinpflasterstraße führt nach Braunsberg, hart und unnachgiebig wie eine Bank bei Kreditverhandlungen. Oh nein, der Weg ist ein Seufzer. Fahren oder schieben? Es geht auch noch aufwärts.

Wir schieben dann über die blankgewetzte Historie, im Abendlicht. Schritt für Schritt, ganz in Ruhe, denn kein Auto kommt vorbei auf dieser Buckelpiste. Kopfsteinpflaster wirkt verkehrsberuhigender als fünf Blitzer und zehn Bremsschwellen zusammen.

Aber wenn man die Straße so sieht, hätte man ohnehin eher mit einem Ochsenkarren gerechnet, Friedrich dem Großen mit seinen Jagdhunden oder dem alten Fontane bei einer seiner Wanderungen durch die Mark. „Was für eine moderne und zugleich pittoreske Allee!“, würde er in seinen Notizblock kritzeln und sich dann wieder dem Zusammenspiel der Natur widmen.

Den fein geschwungenen Linien der Wiesen, die sanft abfallen und ansteigen, den Bäumen am Rande der Allee, dem prächtigen Wald, der sich stellenweise über die holprige Verkehrsader spannt. Wem Kopfsteinpflaster großes Kopfzerbrechen bereitet: Es führt auch ein straßenbegleitender Radweg nach Zühlen und dann ein Stück Landstraße nach Braunsberg.

Es geht von dem kleinen Ort mit seiner schönen Dorfkirche weiter zum Kalksee. Die Sonnenstrahlen liegen nun ganz schräg auf dem Land, wie ein Segelboot im Sturm und funkeln auf dem Wasser. Die Badestelle duckt sich unter Bäume und sorgt für Waldbaden der ganz speziellen Art.

Wenn es einen Fotowettbewerb mit dem Motto Best-of-Brandenburg geben würde, dürfte ein Sonnenuntergangsbild vom Kalksee nicht fehlen. Wir wählen den Weg durch den Wald am Ufer und dann am Binenbach entlang und erreichen Boltenmühle.

Waldbaden am Kalksee. Quelle: Lars Sittig

Am nächsten Morgen fahren wir am Tornowsee entlang und streifen den Zermützelsee. Nur wenige Kilometer entfernt von der MAZ-Tourroute liegen der Tierpark Kunsterspring und der Stechlinsee: Sehnsuchtsorte und Badestellen gibt es am laufenden Kilometer. Das Radwegenetz ist exzellent ausgeschildert, man ist da sehr geschickt im Ruppiner Land, auf Fontanes Spuren.

Die Kopfsteinpflasterstraße war eine selbst gewählte Ausnahme. An manchen Stellen hatten die Steine etwas von einem Schildkrötenpanzer. Wenn ein Arbeitstag mal wieder richtig Fahrt aufnimmt und der Stress wächst, hätte ich gerne soviel Ruhe und Geduld wie diese Pflastersteine – oder eine Schildkröte.

Die Route im MAZ-Schnellcheck:

Start- und Zielpunkt/Anbindung an den ÖPNV: Die Rundtour beginnt am Bahnhof in Neuruppin und endet auch dort. Die Stadt ist mit der Regionalbahn gut erreichbar. Rheinsberg ist ebenfalls an das Bahnnetz angebunden, man kann die Tour auch dort starten.

Länge: 56 Kilometer (Fahrtzeit rund 4,5 Stunden). Bahnhof Neuruppin – Alt Ruppin – Krangen – Zippelsförde – Zechow – Rheinsberg – Braunsberg – Boltenmühle – Tornow – Zermützel – Molchow -Alt Ruppin – Neuruppin Bahnhof.

Die Strecke: Die Strecke der MAZ-Landpartie führt vom Bahnhof in Neuruppin über einen straßenbegleitenden Radweg über Alt Ruppin nach Krangen und von dort auf einer sehr schönen Radstraße nach Zippelsförde. Der Radweg nach Rheinsberg nach ist ebenfalls asphaltiert, aber etwas verwurzelt. Von Rheinsberg nach Braunsberg haben wir uns wegen des historischen Flairs und der schönen Landschaft für eine malerische, aber huckelige Kopfsteinpflasterstraße entschieden – es kann aber ein straßenbegleitender Radweg nach Zühlen genutzt werden, von dort führt eine mäßig befahrene Landstraße nach Braunsberg (im Komoot-Routenplaner ist die Kopfsteinpflasterstrecke angegeben).

Von Binenwalde nach Zermützel geht es bei der MAZ-Landpartie durch den Wald und bei der Schiebestrecke teilweise ziemlich steil bergauf- und bergab, es gibt aber auch wieder die Möglichkeit, auf der Landstraße oder einer Strecke mit weniger Gefälle zu fahren. Der Weg am Binenbach entlang ist allerdings sehr schön. Von Zermützel gibt es mehrere Wege nach Neuruppin – wir haben uns für das Ostufer und die Route über Molchow entschieden (gut befahrbare Wald- und Feldwege und ein Stück Landstraße). Von Alt Ruppin geht es dann wieder auf einem straßenbegleitenden Radweg in die Fontanestadt. Insgesamt ist das Radnetz in der Region gut ausgebaut – es kann problemlos individuell variiert werden.

Der Schwierigkeitsgrad: Es gibt – bis auf den Abschnitt zwischen Rheinsberg, Binenwalde, Boltenmühle und Zermützel – keine größeren Steigungen auf der Strecke, lediglich kleine Höhenunterschiede. In der MAZ-Variante geht es von Binenwalde nach Boltenmühle und Zermützel über einen Wanderweg durch den Wald, es kann aber auch die Landstraße benutzt werden. Die Tour ist recht lang und teilweise anspruchsvoll, wenn man sich aber etwas mehr Zeit nimmt und vielleicht eine Übernachtung einplant, auch für ältere Menschen und Kinder geeignet.

Schloss Rheinsberg in Coronazeit Quelle: Celina Aniol

Sehenswürdigkeiten: Bereits in Neuruppin lohnt sich eine Tour durch die Stadt mit vielen Denkmälern und prächtigen Gebäuden. Die Seepromenade verströmt maritimes Flair – hier befindet sich auch die Klosterkirche Sankt Trinitatis, eines der Wahrzeichen der Stadt. Auf der Landpartie gibt es außerdem viele schöne Dorfkirchen.

Auch Rheinsberg verfügt über viele Sehenswürdigkeiten, unter anderem natürlich über das international bekannte Schloss und den dazugehörenden Park. Hier sollte man sich das Schloss von der Wasserseite ansehen. Es ist eines der ganz beliebten Fotomotive im Land Brandenburg. Dazu kommt auf der Tour die sehr schöne Landschaft – der Abschnitt zwischen Binenwalde und Boltenmühle mit dem Binenbach verströmt sogar einen Hauch von Mittelgebirge. Natürlich gehört die schöne Natur auf der gesamten Strecke zu den Sehenswürdigkeiten der Landpartie durch das Ruppiner Land. Wie immer warten viele kleine und größere Entdeckungen am Wegesrand.

Einkehrmöglichkeiten: Auf der Tour gibt es diverse Einkehrmöglichkeiten – aber auch schöne Orte, um zu picknicken (beispielsweise am Ufer des Kalksees).

Bademöglichkeiten: Es gibt viele Gelegenheiten, um ins Wasser zu springen. Malerisch ist die Badestelle am Nordostufer des Kalksees unter Bäumen – hier bekommt der Begriff Waldbaden eine völlig neue Bedeutung. Auch in Zermützel gibt es eine sehr schöne Badestelle mit Liegewiese.

Wen trifft man hier? Die Strecke ist recht menschenleer, in Neuruppin an der Seepromenade trifft man auf viele Spaziergänger und Ausflügler.

MAZ-Tipp: Sich eine Übernachtung gönnen, in aller Ruhe den Sonnenuntergang am Kalksee genießen und ins Wasser springen.

Von Lars Sittig