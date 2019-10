Rheinsberg

Ein Jubiläum feiert der Rheinsberger Töpfermarkt am 12. und 13. Oktober. Zum 25. Mal bauen einheimische und internationale Keramiker ihre Stände im Stadtzentrum der Keramikstadt auf. Von 10.30 bis 17 Uhr kann rund um den Kirchplatz in Tonwaren aller Form und Farbe geschwelgt werden.

102 Kunstkeramiker und Töpfermeister aus fast allen deutschen Bundesländern und dem Ausland wie Frankreich, Holland, Belgien, Polen und Ungarn haben einen der begehrten Plätze zum Jubiläum ergattert. Sie präsentieren die gesamte Palette der Keramik in ihren Spielarten der Arbeits- und Brenntechnik. Auf dem Rheinsberger Töpfermarkt wird Irdenware, Steinzeug und Porzellan in handwerklicher und künstlerischer Qualität angeboten werden.

100 schöne Tassen

Für die Anbieter dreht sich vieles um den Verkauf von Keramik. Der Heimatverein Rheinsberger Seenkette als Veranstalter setzt zudem auf das kulturelle Erlebnis und weist an diesem Wochenende auf zusätzliche Ausstellungen zum Thema hin: Das Keramikhaus Rheinsberg zeigt unter anderem 100 schönste Tassen Europas. Im Keramikmuseum sind Hendrik Schinks limitierte Tassen zum Fontanegeburtstag zu sehen.

Zu Theodor Fontane führt auch der diesjährige Wettbewerb der Marktteilnehmer um den Keramikpreis der Stadt Rheinsberg. „Ein weites Feld...“ hieß es für sie – die vorab eingereichten Arbeiten sind am Sonnabend von 12 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 16 Uhr in einer Sonderausstellung im Haus von „Tanz & Art“ in der Seestraße 8/Ecke Kirchstraße zu finden und auch zu erwerben. Die Preise werden am Abend in der Carstens-Keramikmanufaktur verliehen, wo sich anschließend die Töpfern zum Beisammensein treffen.

Keramikmanufaktur Dornbusch bietet Führungen an

Den Weg vom Klumpen Ton zum fertigen Produkt erklären Führungen um 14 und 16 Uhr in der Keramikmanufaktur Dornbusch. Der Keramiker Karl Fulle zeigt im Damaschkeweg 12 seine Werke „Im Garten“, Sonnabend von 13 bis 18 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Musik und Kunst runden den Aufenthalt auf dem Töpfermarkt ab. Sarah Frisch und Juliane Felsch-Grunow spielen Musik für Querflöte und Klavier am Sonnabend um 16 Uhr in der Sankt-Laurentius-Kirche. Die beiden Musikerinnen stellen der Barockmusik von Georg Philipp Telemann und Marin Marais Werke des Komponisten Jacques Ibert (1890-1962) gegenüber.

Eine Fotoschau von Uwe Halling ist im Ratskeller zu sehen; Bildhauer Tony Torrilhon öffnet sein Atelier in der Schlossstraße 7. Im Rheinsberger Schloss schlüpfen Schlossführerin Monika Kuta und Beate Bartner in die Rollen von Hofdame und Zofe. Sie geben um 11 und um 14 Uhr in einer Ankleideszene einen Eindruck von den Tücken der Rokokomode.

Tanzmusik und Feuerwerk

Der erste Markttag endet am Ufer des Grienericksees bei der Reederei Halbeck am Yachthafen mit dem traditionellen Spektakel „ Rheinsberg in Flammen“: Tanzmusik ab 19 Uhr und Feuerwerk.

Der Eintritt zum Töpfermarkt ist frei.

Das gesamte Programm mit Stadt- und Standplan und allen Teilnehmern ist in der Marktbroschüre nachzulesen unter: www.heimatverein-rheinsberg.de.

In der Innenstadt rund um den Kirchplatz kommt es ab Freitag, 11. Oktober, von 18 Uhr bis Sonntag, 13. Oktober, bis 20 Uhr zu Verkehrseinschränkungen.

Von MAZonline