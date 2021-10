Rheinsberg

Bunt. Sowohl die Besucher als auch die Keramik. Zum 26. Töpfermarkt – der 2020 ausfallen musste – strömten am Wochenende tausende Besucher. Geduldig harrten sie in Schlangen aus, um gegen Vorlage des 3G-Nachweises einen Einlass-Chip zu bekommen – zeitgleich waren jeweils nur 5000 Besucher auf dem Areal in der Rheinsberger Stadtmitte erlaubt.

Zur Galerie Lange war wegen Corona nicht klar, ob der Töpfermarkt stattfinden kann – doch er tat es: Rund 100 Keramiker präsentierten am Wochenende Irdenware, Steinzeug und Porzellan. Flankiert wurde der Markt von zahlreichen Veranstaltungen. Auch der Keramikpreis der Stadt Rheinsberg wurde verliehen. Die Fotogalerie zeigt Impressionen vom Markt.

Zwölf Rheinsberger Feuerwehrleute und Jugendliche des Pavillons halfen mit, Ein- und Auslassströme zu regulieren. Teile des – wegen des coronabedingt erhöhten Aufwands – erstmals erhobenen Eintrittspreises von einem Euro gehen dann auch an die Kids und die Jugendfeuerwehr.

Erstmals Eintritt beim Rheinsberger Töpfermarkt – wegen der Coronamaßnahmen

Die Sonne meinte es gut und strahlte – entsprechend strahlten auch die Gäste. Das Angebot der knapp 100 Händler war wie immer vielfältig und verlockend. Insofern strahlten auch die Händler. „Es wird Keramik gekauft wie verrückt – die Leute sind ausgehungert“, freut sich Robert Franck vom Organisationsteam. Bewusst habe man auf 3G gesetzt: „Wir wollten niemanden wegschicken – und haben stattdessen einen Teststand aufgebaut – der ist stark besucht.“

Bunte Vielfalt, frohe Töpfermarkt-Besucher

„Das letzte Jahr war schmerzhaft ohne Töpfermarkt“, sagt Cordula Lemke. Die Frau mit dem flammroten Haar ist wie immer auf der Suche nach dem ganz besonderen Stück – seit Jahren besucht die Wittstockerin den Markt. Heute hat sie auch bereits zugeschlagen: „Ein Kerzenständer, in meiner Lieblingsfarbe“, freut sie sich. „Natürlich Orange.“

Cordula Lemke (M.) kommt regelmäßig zum Töpfermarkt. Quelle: Regine Buddeke

Ringsherum Porzellan und Steingut in allen Größen, Farben und Formen. Glasuren und Dekore sind mal rustikal, mal filigran. Stücke mit irdener Patina haben ihre Gegenspieler, die wie Edelsteine changieren. Gold blitzt, geometrische Muster ruhen in sich. Ein Fest fürs Auge.

Straßenmusiker heizen ein

Ein Fest fürs Ohr bieten die Straßenmusiker von „Fünf an der Feier“ – die Bautzener bringen die Gäste sogar zum Tanzen. In den Pausen lockt Keramiker Thomas Gleiss an seinem Stand mit rauchig-süffigem Smooth-Jazz die Gäste an – er hat sein Tenorsaxofon mitgebracht. Absolut hörenswert.

Winzige Ziegelbausteine aus gebrannter Erde gibt es zum ersten Mal in Rheinsberg – Michael Wolf aus Vlotho brennt sie in seiner Werkstatt und hat auch gleich einen Bauplatz für die Kinder eingerichtet. „Besser als Computer“, sagt eine Frau im Vorbeigehen.

Keramikpreis Rheinsberg für Hans-Peter Meyer, Juliane Herden und Claudia Karer

Neu ist auch Wout van Dommik. Der Niederländer, der sich auf Porzellan spezialisiert hat, kam durch Rheinsberger Freunde zum Markt. „Sehr schön gemütlich hier“, sagt er. Auch wenn er nicht viel verkaufe. „Ich bin ein bisschen teuer, weil ich alles per Hand mache – das dauert seine Zeit.“

Wout van Dommik. Quelle: Regine Buddeke

In der Remise stellen 46 Keramiker ihr „Bestes Stück“ aus – das Thema des diesjährigen Keramikwettbewerbs. Gekürt werden am Sonntag als Sieger Hans-Peter Meyer, gefolgt von Juliane Herden und Claudia Karer für ihre exquisiten Keramiken. Obschon die Wahl für die sechs Juroren sicherlich schwer fiel – auch die anderen Beiträge zeugten von allerhöchster Kreativität und Handwerkskunst. Das Übliche: Die Qual der Wahl angesichts der Fülle des Töpfermarktes.

Von Regine Buddeke